Afyon'da trafik kazaları. 10 yaralı

Kaynak: İHA
Afyon'da trafik kazaları. 10 yaralı
Afyonkarahisar’ın iki farklı ilçesinde gerçekleşen kazalarda toplamda 10 kişi yaralanırken, üç yaralının çocuk olduğu bildirildi.

Bölgeden edinilen bilgilere göre, Sandıklı ilçesinde 57 yaşındaki B.Y.’nin sürdüğü otomobil ile Yeniköy yakınlarında R.D'nin kullandığı araç çarpıştı. Gerçekleşen kazada, sürücüler ile otomobillerdeki 2'si çocuk 6 kişi yaralandı. Kazanın ardından yapılan ihbarla olay yerine gelen ambulanslar yaralıları hastanelere kaldırıldı.

Sinanpaşa'nın Güney beldesinde ise 27 V 5067 plakalı tırın refüje devrilmesi sonucu yaralanan tırın sürücü A.Ş. ile araçtaki M.G.Y. Afyonkarahisar'daki yaralanarak sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Meydana gelen kazaların ardından jandarma ekipleri kazalar ile ilgili soruşturma başlattı.

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