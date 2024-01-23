Afyon'da trafik kazaları. 10 yaralı

Bölgeden edinilen bilgilere göre, Sandıklı ilçesinde 57 yaşındaki B.Y.’nin sürdüğü otomobil ile Yeniköy yakınlarında R.D'nin kullandığı araç çarpıştı. Gerçekleşen kazada, sürücüler ile otomobillerdeki 2'si çocuk 6 kişi yaralandı. Kazanın ardından yapılan ihbarla olay yerine gelen ambulanslar yaralıları hastanelere kaldırıldı.

Sinanpaşa'nın Güney beldesinde ise 27 V 5067 plakalı tırın refüje devrilmesi sonucu yaralanan tırın sürücü A.Ş. ile araçtaki M.G.Y. Afyonkarahisar'daki yaralanarak sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Meydana gelen kazaların ardından jandarma ekipleri kazalar ile ilgili soruşturma başlattı.