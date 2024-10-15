Afyonkarahisar Belediye Başkanlığı'ndan

Yayın Tarihi: 15 Ekim 2024 / 00:01

AFYONKARAHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN

01-) Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda mahallesi, ada, parsel, alanı, vasfı, muhammen bedelleri ve geçici ihale teminatları yazılı imar planlarımızda Toptan Ticaret alanında kalmakta olan toplam 3 (üç) adet arsa vasıflı gayrimenkulümüz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35. maddesinin (a) bendi gereğince, kapalı teklif (kapalı zarf) usulü ile 30/10/2024 tarihinde Karaman İş Merkezinde bulunan Belediye Hizmet Binası Encümen Salonunda, Encümen huzurunda satılacaktır.

S. NO MAHALLE ADA PARSEL ALAN (m²) VASFI İHALE SAATİ MUHAMMEN BEDELİ - ₺ GEÇİCİ İHALE TEMİNATI - ₺ 1- AKÇİN 296 1 1.399,58- Arsa 14.00 11.896.430,00- 356.892,90- 2- AKÇİN 296 2 1.399,70- Arsa 14.10 11.897.450,00- 356.923,50- 3- AKÇİN 296 3 1.400,32- Arsa 14.20 11.902.720,00- 357.081,60-

02-) İhale ile ilgili şartname her gün mesai saatleri içerisinde Karaman İş Merkezinde bulunan Belediye Hizmet Binası, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir.

Akçin Mahallesindeki arsa vasıflı taşınmazlarımızın ihalesine katılacak istekliler istenilen belgeleri ve teklif mektubunu kapalı zarf içerisinde son müracaat günü olan 30/10/2024 tarihi ihale saatine kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.

Kapalı teklif usulü ile satışa çıkan Akçin Mahallesindeki arsa vasıflı gayrimenkullerimizin ihale ile ilgili ilan, vergi, resim ve harçları alıcısı tarafından peşin olarak Belediye veznesine yatırılacaktır.

03-) Satış İhalesine Katılacak Olanlar;

İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELER (GERÇEK KİŞİ)

01-) Dilekçe, (Satışa çıkan gayrimenkulün yerini bildiğine ve gördüğüne dair)

02-) Kanuni İkametgâh Belgesi, (İl Nüfus Müdürlüğünden veya e-devlet üzerinden)

03-) İmza Sirküleri, (Noterden tasdikli)

04-) Nüfus Kayıt Örneği, (İl Nüfus Müdürlüğünden veya e-devlet üzerinden)

05-) Ayrıca istekliler adına teklifte bulunanın vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edenin Noterden onaylı imza sirküsü.

06-) Geçici İhale Teminatı, (Teminat Mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz olacak)

07-) Doküman (Şartname) Bedeli Makbuzu (₺ 500,00-)

İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELER (TÜZEL KİŞİ)

01-) Dilekçe, (Satışa çıkan gayrimenkulün yerini bildiğine ve gördüğüne dair)

02-) Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi

03-) Ticaret Sicil Belgesi

04-) Şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin Noterden imza sirküsü

05-) Ayrıca istekliler adına teklifte bulunanın vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edenin Noterden onaylı imza sirküsü.

06-) Geçici İhale Teminatı, (Teminat Mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz olacak)

07-) Doküman (Şartname) Bedeli Makbuzu (₺ 500,00-)

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.