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Afyonkarahisar Dinar SYDV geçici personel alacak

Afyonkarahisar Dinar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), bünyesinde koordinatör, temizlik görevlisi, eğitim ve öğretim planlayıcısı olarak istihdam etmek üzere geçici 3 personel alacak. Son başvuru tarihi 30 Aralık 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 23 Aralık 2022 Cuma - 11:42
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Afyonkarahisar Dinar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı geçici işçi alacak

Afyonkarahisar Dinar SYDV geçici personel alacak
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İŞKUR'un internet sitesinde yayımlanan ilana göre, Afyonkarahisar Dinar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), koordinatör, temizlik görevlisi, eğitim ve öğretim planlayıcısı olmak üzere geçici 3 personel alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 30 Aralık 2022 olarak açıklandı.
 

MÜRACAAT KOŞULLARI
1-Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak, Medeni hakları kullanım ehliyetine sahip olmak, Kamu haklarından mahrum bulunmamak
2-Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına yada affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
3-Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını bitirmiş, 40 yaşını doldurmamış olmak
4-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir hastalığının bulunmaması.
5- Üniversitelerin Eğitim Fakültelerinden, formasyon almış olması şartıyla Fen-Edebiyat fakültelerinden veya Psikoloji
Danışmanlık ve Rehberlik, Sosyoloji, Çocuk Gelişimi, Sosyal Hizmet alanlarından Lisans Mezunu olmak.
6-ÖSYM tarafından lisans mezunları için yapılan ve geçerliliği devam eden 2021 ve 2022 Kamu Personeli Seçme
Sınavından KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak.
7-Daha önceden Kamu veya özel sektörde iş deneyimi sahibi olanlar değerlendirmede öncelik sahibi olacaktır.
8-Dinar İlçe sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1. Bitirdiği okul veya çıkış belgesinin aslı veya onaylı sureti (Aslı ibraz edilmek üzere vakıf tarafından onaylanacaktır.)
2. Kimlik fotokopisi,
3. Bir Adet fotograf,
4.Adli Sicil belgesi,
5. Çalışmasına engel olmayacağını gösteren aile hekiminden alınan sağlık raporu
6.Güncel adrese dayalı nüfus kayıt belgesi
7. KPSS P3 puan durumunu gösterir ÖSYM sonuç belgesi Başvuru evrakları eksiksiz bir şekilde Dinar SYDV'ye elden teslim edilecektir. Elden evrak teslim edilmeyen başvurular geçersiz sayılacaktır.

 

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