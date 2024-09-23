Afyonkarahisar Susuz Belediye Başkanlığı

Yayın Tarihi: 23 Eylül 2024 / 00:01

AFYONKARAHİSAR SUSUZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ARSA SATIŞI, DÜKKAN KİRA VE AMBALAJ TOPLAMA İHALE İLANI

Madde 1- Belediyemiz ait olan 6 adet arsa satışı, 1 adet dükkan kiralama ve ambalaj toplama işi belediyemiz gelirlerini artırmak maksadıyla 08.10.2024 Salı günü 11.00 ve 15.00’da ihale edilecektir.

Madde 2- 08.10.2024 Salı günü saat 11.00’de Satış ihalesi, saat 15.00 ‘de Kiralama ve ambalaj toplama ihalesi Belediyemiz Binası Encümen Toplantı Salonunda, 08.09.1983 tarih, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi hükümleri çerçevesinde (Açık Arttırma suretiyle), Encümen huzurunda yapılacaktır.

Madde 3- Belediye ait arsaların ve dükkanların muhammen bedelleri ve ihaleye girilmesi için yatırılması gereken teminat miktarları aşağıda belirtilmiştir.

Satılacak Taşınmazlar

SIRA NO ADA NO PARSEL NO YÜZÖLÇÜMÜ M² MAHALLE Muhammen Bedel Geçici Teminat 1 141 9 246,06 SELÇUKLU 369.090,00TL 11.100,00TL 2 161 179 449,81 SELÇUKLU 517.281,50TL 155.600,00TL 3 161 180 117,78 SELÇUKLU 135.447,00TL 4.100,00TL 4 243 198 19.226,50 SAKARYA 12.016.562,50TL 360.500,00TL 5 412 40 7.834,35 AKÇİN 3.917.175,00TL 118.000,00TL 6 232 8 88,78 SELÇUKLU 133.170,00TL 4.000,00TL

Kiralanacak Taşınmazlar

SIRA NO İŞYERİ NO KİRA SÜRESİ MUHAMMEN

BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT 1 ParkKafe İşletmesi 3 YIL 180.000,00TL (Kdv Hariç ) 5.500,00TL 2 Ambalaj Atık Toplama işi 3 YIL 144.000,00TL (Kdv Hariç ) 5.500,00TL

Madde 4-A- İhaleye katılacak olan (Gerçek Kişiler)

1- İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış İkametgah Belgesi.

2- Nüfus Cüzdan Fotokopisi

3- Geçici Teminat Mektubu veya Makbuz

4- Şartname satın alındığına dair belge.

5- Vekaleten ihaleye katılınması halinde noter tasdikli vekaletname.

6- Son 1Yıl içinde alınmış noter onaylı imza sirküsü

7- Adli Sicil Kaydı belgesi

8- Belediyeye Borcu olmadığına dair belge

B- Tüzel Kişiler

1- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ihalenin yapıldığı yıl içinde düzenlenmiş noter onaylı İmza Sirküleri.

2- Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve/ veya sanayi odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğunu gösteren belge.

3- Geçici Teminat Mektubu veya Makbuzu

4- Ticaret Sicil Gazetesi

5- Ortak Girişimciler için noter onaylı ortaklık beyanı.

6- Şartname satın alındığına dair belge

7- Tebligat için adres beyanı

8- Vekâleten ihaleye katılınması halinde noter tasdikli vekâletname

9- Şirket müdürü ve ortaklarının Adli Sicil Kaydı belgesi

10- Belediyeye Borcu olmadığına dair belge



Madde 5- Geçici ve Kesin Teminat olarak Kabul edilecek değerler:

Tedavüldeki Türk parası Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları,

Madde 6- İsteklilerin, istenilen belge ve evrakları, sıralı ve kapalı zarf içinde mühürlü olarak 08.10.2024 Salı günü saat 10.30 a kadar, Belediye Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri şarttır. Belirtilen saatten sonraki başvurular kabul edilmez.

Madde 7- Şartname satış bedeli 1.500,00 TL. dır.

Madde 8- İhaleye teklif vereceklerin şartnameyi satın alması zorunludur.



Madde 9- Her türlü ihtilafların hal mercii Afyonkarahisar Mahkemeleri ve İcra daireleridir



Madde 10 - İhale Komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.



İbrahim IŞILAK Belediye BAŞKANI

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