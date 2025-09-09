Afyonkarahisar’da rüşvet ağı çökertildi! Aralarında kamu görevlileri de var

Afyonkarahisar’da eğlence mekanları ve kıraathanelerden rüşvet aldıkları tespit edilen, aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 15 şüpheli, gözaltına alındı. Polisteki sorguları tamamlanan kişiler adli mercilere sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri Dazkırı, Dinar, Başmakçı ve Evciler İlçelerindeki eğlence mekanları ve kıraathane işletmecilerinden rüşvet alındığı bilgisi üzerine harekete geçti. 3 ay süren takip sonrası harekete geçen ekipler Dazkırı, Dinar, Başmakçı ve Evciler ilçelerinde eş zamanlı olarak yapılan operasyonlar neticesinde aralarında kamu görevlilerinin de olduğu 15 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 9'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

