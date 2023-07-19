Ağaç düşmanı vatan hainleri bakın ağaçlar ne işe yarıyor

Editör: Sami GÜREL

Ağaçlar, genellikle çevresel tahribatları azaltan kahramanlar olarak bilinir.

Yazın güneşten; kışın yağmurdan, kardan korur. İklimin vazgeçilmez parçası olan ağaçların kesilip yerlerine çok katlı beton evlerin, para tuzağı alışveriş merkezlerinin kurulması ise bazı sorunları beraberinde getirir.

İklim değişikliğinin hızını yavaşlatan ağaçların kesilmesi atmosferdeki karbondioksit, su ve hava kalitesini bozar. Her yaz “çok sıcak, nemden durulmuyor” ya da “sabah uyandığımda kendimi hiç uyumamışım gibi çok yorgun hissediyorum” diyenlerin aslında aradığı cevap hemen yanı başlarındadır. Bu kişilerin en temel sorunu evlerinde yataktan kalktıkları anda pencereyi açıp dışarı bakınca ağaç görememelerinden kaynaklanır.

Rant uğruna kesilen ağaçlar sebebiyle nitrojen gibi besin maddelerinin döngüleri sağlanamaz bu da yazların hiç olmadığı kadar uzun, sıcakların hiç olmadığı kadar hissedilir olmasına yol açar.

Tüm ağaç türleri iklimi dengelemek için sadece görünür kısımlarını kullanmaz. Yere düşen yapraklar bile doğaya bir amaç için hizmet eder.

Örneğin yukarıda görülen bir fotoğrafta ağaçların kesildiği, yerlerine beton binaların dikildiği görülüyor. Sosyal medyada paylaşılan bu fotoğraftan da anlaşılacağı gibi ağaçlar gerek yapraklarıyla gerek gövdeleriyle yaz mevsiminde güneş ışınlarını koruyor.

Güneş ışınlarının yeryüzüne gelişini yumuşatan yaprakların bulunduğu fotoğrafta gökyüzü 27,4 dereceyken; ağaçların bulunmadığı gökyüzünde hava sıcaklığının 37,3 derece olduğu görülüyor.

Yine aynı şekilde ağaçların bulunduğu fotoğrafta zemin 22,8 dereceyken; ağaçların bulunmadığı zeminde hava sıcaklığının 46,4 derece olduğu görülüyor.

İnsanoğlunun sırf çıkar sağlayabilmek için doğaya verdiği zarar da bu noktada dikkat çekiyor.