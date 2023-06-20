'Ağaçtan erik koparma' kavgasında silahlar çekildi

Çorum’da, ağaçtan erik koparıldığı için iki kişi arasında başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Olayda silahla vurulan bir kişi, hastaneye kaldırıldı.

'Ağaçtan erik koparma' kavgasında silahlar çekildi

(İHA) Olay, Çorum-Ankara karayolu üzerinde bulunan kamyon garajında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Yaşar T. ile garajda bekçilik yapan Hüseyin A. arasında ağaçtan erik koparma yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Hüseyin A. yanında bulunan tabanca ile Yaşar T.’yi yaraladı.

BEKÇİ KARAKOLA GİDEREK TESLİM OLDU

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, silahla yaralama olayını gerçekleştiren bekçi Hüseyin A., karakola giderek teslim oldu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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