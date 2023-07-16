Ağıl’da yangın çıktı: 33 koyun telef oldu

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde çıkan ağıl yangınında 33 koyun telef oldu, 150 balya saman yandı.

KAYNAK: İHA
Ağıl’da yangın çıktı: 33 koyun telef oldu


Pelitköy-Ağacık yolu yakınındaki Hasan Çelik’e ait koyun ağılında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, ağıldaki 33 baş koyunun yanmasına neden oldu ve Mehmet Vural’a ait tarlaya sıçradı.

Tarlada bulunan 150 adet saman balyası zarar gördü. Yangına, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Burhaniye Grup Amirliğine ait yangın söndürme araçları müdahale etti. İtfaiyenin zamanında müdahalesi yangının daha geniş alana yayılmasını önledi. Bir arkadaşının haber vermesi üzerine ağıla geldiğini anlatan Hasan Çelik, yanan koyunları görünce büyük üzüntü yaşadı.

Koyunların ekmek kapısı olduğunu anlatan 2 çocuk babası Çelik, “Sağımı yaptıktan sonra koyunları ağıla kapatıp eve gittim. 2-3 saat sonra bir arkadaşım aradı, ağılın yandığını söyledi.

Buraya geldiğimde bu üzücü manzara ile karşılaştım. 10 yıl cezaevine yattım. Çıktıktan sonra da bu koyunları edindim. Bunlar benim geçim kaynağımdı. Koyunlarımızı çok seviyordum. Koyunlarımın yanmalarına çok üzüldüm. Ne yapacağımı bilmiyorum” dedi.

Saman balyalarının yandığını anlatan Mehmet Vural da, “Ağılda çıkan yangın benim tarlaya da sıçradı.

150 adet saman balyası yandı. Üzüldüm, ama koyunların yanması beni çok daha fazla üzdü. Bu hayvanlar onun ekmek kapısıydı.” dedi. Selahattin Gezgin ise, “Yangına çok üzüldük. Komşumuzun koyunları yandı. Diğerinin de samanları yandı. Özellikle koyunlara çok üzüldük.” diye konuştu.

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