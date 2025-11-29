Tüm dünyada milyonlarca kişiyi etkileyen mevsimsel grip (İnfluenza), son dönemde birçok bireyde zatürre ve bronşit gibi ciddi komplikasyonlara yol açarak hastaneye yatış oranlarını yükseltti.

Uzmanlar, gribin bu denli şiddetli seyretmesinin arkasında yatan nedenleri detaylı bilimsel araştırmalarla açıkladı.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nden (CDC) virolog Dr. Timothy M. Uyeki, ağır vakaların temelinde yatan en önemli faktörün kişinin bağışıklık sistemi yanıtı olduğunu ifade etti.

'VİRÜSÜ HIZLA TEMİZLEYEMEDİ'

Dr. Uyeki, "Doğuştan gelen, hastalıklar veya kullanılan ilaçlar nedeniyle zayıflamış bir bağışıklık sistemi, virüsü hızla temizleyemedi. Bu durum, enfeksiyonun daha uzun sürmesine ve komplikasyon riskinin artmasına neden oldu" değerlendirmesinde bulundu.

KRONİK HASTALIKLAR EN BÜYÜK RİSK FAKTÖRÜ

Bilimsel yayınlar ve uzman görüşleri, bazı kronik sağlık sorunlarının gribi doğrudan hayatı tehdit eden bir duruma dönüştürebileceğini gösterdi.

Amerikan Akciğer Derneği'nin yayımladığı bir araştırmaya göre, astım, KOAH gibi kronik akciğer hastalıkları, diyabet, kalp yetmezliği ve kronik böbrek rahatsızlığı olan kişilerde grip komplikasyon riski belirgin şekilde yükseldi.

Johns Hopkins Bloomberg Halk Sağlığı Okulu'nda virolog ve profesör olan Dr. Andy Pekosz, virüsün bu gruplarda neden daha tehlikeli olduğunu şöyle açıkladı:

'İKİNCİL ENFEKSİYONLAR OLDUĞU GÖRÜLDÜ'

"Grip virüsü, zaten zayıflamış olan solunum yollarında kolayca tutundu ve ikincil bakteriyel enfeksiyonlara (özellikle bakteriyel zatürreye) kapı açtı. Çoğu zaman hastaları ölüme götüren şeyin, gribin kendisinden ziyade tetiklediği bu ikincil enfeksiyonlar olduğu görüldü."

H3N2 VİRÜSÜ'NÜN SİNSİ EVRİMİ: 'SUBKLADE K' VARYANTI ALARM VERDİ

Grip virüsünün genetik değişimleri de hastalığın şiddetlenmesinde kritik bir rol üstlendi. Global Virüs Ağı (GVN) uzmanları, özellikle bu sezon yayılan H3N2 Subklade K varyantına dikkat çekti.

Icahn Tıp Okulu'ndan öncü İnfluenza viroloğu Dr. Peter Palese, yeni varyantın, eski bir virüsün evrilmiş formu olduğunu belirterek, "Virüs, yüzey proteinlerinde zamanla küçük mutasyonlar topladı. Bu ince genetik değişiklikler, daha önce enfekte olan veya aşılanan kişilerde bile bağışıklık sisteminin virüsü tam olarak tanımasını zorlaştırdı. Bu 'antijenik sürüklenme' olarak bilinen durum, aşının koruyuculuğunu düşürerek ağır vakaların artmasına zemin hazırladı" ifadesini kullandı.

Cambridge Üniversitesi liderliğindeki bir araştırma, kuş gribi virüslerinin (H5N5 gibi) normal insan gribi virüslerinden farklı olarak daha yüksek sıcaklıklarda (40-42°C) çoğalabildiğini ortaya koydu.

Uzmanlar, bu durumun, vücudun ateşi kullanarak virüsü durdurma mekanizmasını aşabileceğine işaret etti.

St. Jude Çocuk Araştırma Hastanesi'nden virolog Dr. Richard Webby, bu tür dirençli suşların insanlara geçme potansiyelinin sürekli izlenmesi gerektiğini dile getirdi.