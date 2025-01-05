Ağrı eksi 19’i gördü! Nehir ve dereler buz tuttu

Kaynak: İHA
Ağrı eksi 19’i gördü! Nehir ve dereler buz tuttu

Ağrı'da etkili olan dondurucu soğuklar, kentteki ağaçları ve bitkileri kırağıyla kaplarken, çatılarda metrelerce uzunluğunda buz sarkıtları oluştu. Sıfırın altında 19 dereceye düşen hava sıcaklıkları, yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kent merkezinde ağaçlar ve bitkiler kırağı ile kaplanırken, evlerin çatılarında ise metrelerce uzunluğunda buz sarkıtları oluştu. Şehri etkisi altına alan yoğun sis ise dronla görüntülendi.

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Kentte bir süredir devam eden aşırı soğuklar, yaşamı zorlaştırıyor.

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Hava sıcaklığının gece saatlerinde sıfırın altında 19 dereceye kadar düştüğü Ağrı'da, araç camları buz tutarken, nehir ve dereler de buzla kaplandı.

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Soğuklardan korunmak isteyen vatandaşlar ise araçlarını battaniye ve brandalarla örterek tedbir aldı.

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