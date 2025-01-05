Ağrı eksi 19’i gördü! Nehir ve dereler buz tuttu

Kent merkezinde ağaçlar ve bitkiler kırağı ile kaplanırken, evlerin çatılarında ise metrelerce uzunluğunda buz sarkıtları oluştu. Şehri etkisi altına alan yoğun sis ise dronla görüntülendi.

Kentte bir süredir devam eden aşırı soğuklar, yaşamı zorlaştırıyor.

Hava sıcaklığının gece saatlerinde sıfırın altında 19 dereceye kadar düştüğü Ağrı'da, araç camları buz tutarken, nehir ve dereler de buzla kaplandı.

Soğuklardan korunmak isteyen vatandaşlar ise araçlarını battaniye ve brandalarla örterek tedbir aldı.