İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince göçmen kaçakçılığıyla ilgili çalışma yapıldı.

Bu kapsamda Doğubayazıt ilçesinde metruk bir evde yapılan aramada, 14 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenler emniyetteki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.