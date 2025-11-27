Geçtiğimiz haftalarda kolundaki yırtığın ilerlediğini söyleyen ünlü oyuncu Ceyda Ateş, son sağlık durumunu açıkladı.

Ünlü oyuncu, iş insanı Buğra Toplusoy ile dünyaevine girdikten sonra Amerika'ya yerleşmişti. Evliliğin ardından oyunculuğa ara veren Ateş, kızı Talia’yı kucağına alarak anneliği tatmıştı. Ünlü oyuncu geçtiğimiz hafta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerini endişelendirmişti.

'KOLUMDAKİ YIRTIK İLERLEDİ AĞRISI ÇEKİLMEZ HAL ALDI'

Yaşadığı sağlık sorununu takipçileriyle paylaşan ünlü oyuncu, "Kolumdaki yırtık iyice ilerledi ve ağrısı çekilmez halde. Tedavi oldum ama etki etmedi. Ameliyat işin sonu ama olmak istemiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Eşi Buğra Toplusoy ile hastaneye giden ünlü oyuncu, omzuna iğne yapıldığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. Ateş'in ağrılarının nedeninin omzunda oluşan kalsiyum birikmesi olduğu öğrenildi.

‘AMELİYAT SON SEÇENEK’

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ateş; "Omzumda kalsiyum birikmesi var. Ameliyat son seçenek olarak düşünülüyor. Çünkü oldukça zorlu bir işlem. Doktor, 'En sevmediğim ameliyatlardan biri' dedi. Bu kalsiyum birikmesi yoğun ağrıya neden oluyormuş. Şu anda bölgeye kortizonlu iğne yapıldı ve üç hafta sonra kontrol edilecek. Eğer bu tedavi yeterli olmazsa PRP uygulamasına başlanacak."