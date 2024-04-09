Ahır yangınında büyükbaş hayvan telef oldu

Kaynak: İHA
Ahır yangınında büyükbaş hayvan telef oldu
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yaşanan ahır yangını korku dolu anlar yaşattı. Yangın nedeniyle 1 büyükbaş hayvan telef oldu.

Yangın, saat 14.50 sularında İstiklal-Kurtpınar Mahallesi’nde Sanayi Sitesi’nin alt kısmında yaşandı.
İddiaya göre; küçük bir hayvancılık işletmesinde henüz sebebi tam belirlenemeyen şekilde başlayan yangın, samanların tutuşması sonucu kısa sürede büyüdü. Büyükbaş hayvanlardan biri telef olurken, diğer hayvanlar ise tahliye edildi.

yangin2.jpgİhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, kontrol altına alınan yangın, soğutma çalışması sonrası tamamen söndürüldü.
Emniyet ekipleri ise bölgede güvenliği sağlarken, kaza yerinde inceleme başlatıldı.

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