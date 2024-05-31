Ahmet Çakar hiçbir şey anlamadan oldu bitti

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Ahmet Çakar hiçbir şey anlamadan oldu bitti

İsmail Kartal'ın ayrılığı ve Ali Koç'un Mourinho ile anlaşmasına Ahmet Çakar'dan ilginç bir yorum geldi.

Trendyol Süper Lig’de sezon sona ererken bütün gözlerin çevrildiği Fenerbahçe seçimleri öncesi sıcak saatler yaşanıyor.

Acun Ilıcalı ile birlikte İngiltere’ye giden Fenerbahçe Başkanı Ali Koç rakibi Aziz Yıldırım’ın en büyük vaadi olan Jose Mourinho ile anlaşmaya vardı.

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Yapılan anlaşma henüz resmi olarak açıklanmazken sarı-lacivertlilerin resmi sosyal medya hesabı teknik direktör İsmail Kartal ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Yaşanan son gelişmeler sonrası ortalık karışırken Ahmet Çakar pek çok kişinin duygularına tercüman olan bir açıklama yaptı.

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Sosyal medya hesabından olanları değerlendiren Ahmet Çakar, “Ben şimdi anlamadım. Aziz Yıldırım Mourinho ile anlaşmıştı . Şimdi de Ali Koç “ ben anlaştım “ diyor. Mourinho imzayı hangi başkan ile attı. Bu arada hani FB cok başarılı idi. 6 derbinin 4 ünü kazanmıştı,99 puan tarihi rekordu.O halde İsmail Kartal niye gönderildi” dedi.

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