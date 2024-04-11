Ahmet Çakar imzayı attı

Eren Bozdaş
Ahmet Çakar imzayı attı
Eski hakem ve TFF Genel Kurul üyesi Ahmet Çakar sürpriz bir başvuruda bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu Mehmet Büyükekşi 7 Nisan Pazar günü Süper Kupa öncesinde yaptığı açıklamada 18 Temmuz’da seçim kararı alındığını duyurdu.

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Büyükekşi’nin belirlediği tarihin çok geç olduğunu belirten başta Fenerbahçe ve Beşiktaş olmak üzere bazı Süper Lig ekipleri seçimin öne çekilmesi için imza toplamaya başladı.

TFF Genel Kurul delegesi olan eski hakem Ahmet Çakar’dan ise flaş bir hamle geldi.

Mehmet Büyükekşi’nin görevinden alınması için bir başvuruda bulundu.

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Başvurusunu noterde onaylatan Ahmet Çakar sosyal medya hesabından yayınladığı videoda “Türk futbolunu büyük kaosa sürükleyen Mehmet Büyükekşi adlı şahsın görevden uzaklaştırılması için ilk imzayı vermiş bulunuyorum. Allah beterinden korusun” dedi.

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