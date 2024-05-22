Ahmet Hakan'ın büyük açığını Ertuğrul Özkök yakaladı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki 73 kişilik ekip - 45'i gazeteci- 2027 Avrupa Oyunları imza töreni için İtalya’nın başkenti Roma’ya gittiği gezinin yankıları sürüyor.

Ertuğrul Özkök, İsmail Saymaz, Barış Pehlivan, Ruşen Çakır, Yavuz Oğhan, Can Özçelik, Alişer Delek, Nevşin Mengü gibi isimlerin yer aldığı grup, geceyi Roma şehir merkezine 2 kilometre uzaklıktaki Parco dei Principi Grand Hotel & Spa'da konaklayarak geçirdi.

Spor oyunları töreni için İmamoğlu ile Roma’ya beraber giden gazeteciler arasında spor muhabiri, yazarı ve müdürü olmayan isimlerin de yer alması ise dikkat çekerken gezinin maliyetlerinin kim tarafından karşılandığı da tartışma konusu yarattı.

AHMET HAKAN: OTEL-YEMEK PARASINI KENDİLERİ Mİ ÖDEDİLER?

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, 20 Mayıs’ta yazdığı “Uçakçı bir gazeteci olarak merak ettiğim bir şey var” başlıklı bir yazı yazarak konuya değindi.

Hakan, yazısında, “Ekrem İmamoğlu ile yurtdışı gezisine katılan gazeteciler... Otel parasını kendileri mi ödediler? Yemek parasını kendileri mi ödediler?” sorularını yöneltirken, Hakan’ın gazetesinden 1, medya grubundan ise 4 gazeteci bu geziye katılım sağladı.

ÖZKÖK'TEN HAKAN'A: BİZE NEDEN SORUYORSUN Kİ?

Gazeteci Ertuğrul Özkök de Hakan’ın bu açıklamasına bir yorumda bulunarak, “Ahmet Hakan bu soruyu neden bize soruyor ki? Kendi gazetesinden de spor servisinden bir gazeteci vardı orada. Kendi çalıştığı grupta 3 gazeteci (İsmail Er - Hürriyet, Faik Gürses - Posta, Uğur Demirkırdı - DHA ve Atilla Gökçe - Milliyet) vardı. Onlara sorsun. ‘Kardeşim, sizin paranızı kim ödedi?’ desin” ifadelerini kullandı.

MALİYETİ KAMUOYUNDA TARTIŞMA YARATMIŞTI

Patronlar Dünyası’ndan Mustafa Ali Aykol’un özel haberine göre; İmamoğlu ve beraberindekilerin, şehrin en lüks hotellerinden biri olan ve iki kişilik odanın geceliği 45 bin lira ile 98 bin lira arasında değişen Parco Dei Principi Grande Hotel & Spa’da konakladığı ve seyahatin 3-4 gün sürdüğü iddia edilmişti.

EKREM İMAMOĞLU’NDAN AÇIKLAMA

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ‘Roma gezisi’ tartışmalarına ilişkin “İlk defa İBB’nin kendi bütçesi ile gazetecileri getirdiğimiz bir organizasyon yaptık. Bunun yadırganacak bir tarafı yok. Bir eksiğimiz varsa bakarız, varsa bir daha yapmayız” demişti.