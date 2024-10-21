Aile hekimleri Ankara'da miting yaptı

Ankara - Şevket Gölük / Yeniçağ

Siyasetçilerin de bulunduğu mitinge katılan doktorlar "Mustafa Kemal'in doktorlarıyız" sloganı attı. AHEF Başkanı Türkü Yağmur Nehir, "Bizlere dayatılmak istenen zulüm yönetmeliğine, sağlıkta şiddete, mobbinge, hak kayıplarına ve karşılaştığımız tüm adaletsizliklere dur demek için bir araya geldik" dedi.

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği Taslağı’na ve sağlıkta Şiddete tepki amacıyla Ankara, Altınpark’ta miting düzenledi. Mitingde konuşan AHEF Başkanı Türkü Yağmur Nehir şunları söyledi:

"Bugün burada, bizlere dayatılmak istenen zulüm yönetmeliğine, sağlıkta şiddete, mobbinge, hak kayıplarına ve karşılaştığımız tüm adaletsizliklere dur demek için bir araya geldik. Bu meydanda toplanmamızın sebebi yalnızca mesleki haklarımızı savunmak değil, aynı zamanda sağlık sistemimizin onurunu korumak ve halkımızın hak ettiği nitelikli sağlık hizmetine kavuşmasını sağlamaktır. Her geçen gün, iş yükümüz daha da ağırlaşıyor. Aile Sağlığı Merkezlerimizde insan üstü bir tempoyla çalışıyor, angaryalarla ve hukuksuzluklarla mücadele ediyoruz. Bizler, halkımıza en iyi sağlık hizmetini sunabilmek için Bakanlık desteği olmadan elimizden geleni fazlasıyla yapıyoruz.

Mitinge katılanlar arasından Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, İYİ Parti Ankara Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez ve DEVA Partisi Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu kürsüde konuşma yaptı.

Mitingde sonunda doktorların bir kısmı üzerinde "Aile hekimlerine-El Fatiha" yazan tabutu taşıyıp, sembolik bir cenaze töreniyle Sağlık Bakanlığı'na tepki gösterdi.