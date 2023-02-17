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Bruce Willis'e demans teşhisi konuldu. Ailesi açıkladı

Afazi hastalığına yakalandığı için oyunculuğu bırakmak zorunda kalan Bruce Willis'in sağlık durumu hakkında ailesinden yeni bir açıklama geldi. ABD'li ünlü aktör Bruce Willis'e demans teşhisi konuldu.

Haber Giriş: 17 Şubat 2023 Cuma - 09:28
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Ailesi açıkladı! Bruce Willis'e demans teşhisi konuldu

Bruce Willis'e demans teşhisi konuldu. Ailesi açıkladı
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Hollywood yıldızı Bruce Willis'ten geçtiğimiz mart ayında kötü haber gelmişti. 67 yaşındaki Willis'e beynin bazı bölgelerinde meydana gelen işlev bozukluğu sonucu ortaya çıkan konuşma, konuşulanı anlama ve okuma-yazma gibi becerileri etkileyen 'afazi' (söz yitimi) hastalığı teşhisi konulmuştu.

Uzun süredir gözlerden uzakta olan Bruce Willis'te yeni bir haber geldi. 67 yaşındaki yıldızın ailesi yaptıkları açıklamada "Bruce'un durumu ilerledi ve artık daha spesifik bir teşhisimiz var: frontotemporal demans (FTD olarak bilinir). Ne yazık ki, iletişimdeki zorluklar Bruce'un karşılaştığı hastalığın sadece bir belirtisi. Bu acı verici olsa da, sonunda net bir teşhise sahip olmak rahatlatıcı. Bugün hastalığın tedavisi yok, önümüzdeki yıllarda değişebileceğini umduğumuz bir gerçek. Bruce'un durumu ilerledikçe, medyanın ilgisinin çok daha fazla farkındalık ve araştırma gerektiren bu hastalığa ışık tutmaya odaklanabileceğini umuyoruz" ifadelerini kullandı.

Ailesinden yapılan yeni açıklamada, "Bruce, dünyadaki sesini başkalarına yardım etmek ve önemli konularda hem kamuda hem de özel olarak farkındalık yaratmak için kullanmaya her zaman inandı. Kalbimizde biliyoruz ki - bugün yapabilseydi - aynı zamanda bu zayıflatıcı hastalıkla ve bu kadar çok kişiyi ve ailelerini nasıl etkilediğiyle uğraşanlarla küresel dikkat ve bağlantı çekerek yanıt vermek isterdi"  denildi.

Willis Ailesi, "Bruce her zaman hayattan keyif aldı ve tanıdığı herkesin de aynı şeyi yapmasına yardım etti. Bu özen duygusunun ona ve hepimize yansıdığını görmek, dünyanın anlamıydı” dedi. “Bu zor dönemde hepinizin sevgili kocamız, babamız ve arkadaşımız için paylaştığınız sevgi bizi çok etkiledi. Devam eden şefkatiniz, anlayışınız ve saygınız, Bruce'un hayatı olabildiğince dolu yaşamasına yardım etmemizi sağlayacak" dedi.

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