Akaryakıta yapılacak dev zammın tarihi belli oldu. İşte cebinizden çıkacak miktar

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Akaryakıta yapılacak dev zammın tarihi belli oldu. İşte cebinizden çıkacak miktar

3 Temmuz itibari ile emekli ve memurlar zamlı maaşlarına kavuşurken araç sahipleri ise dev akaryakıt zammına maruz kalacak. Araç sahipleri benzin, motorin ve LPG gibi akaryakıtları zamlı fiyattan alacak.

Temmuz ayında yapılacak Özel Tüketim Vergisi'ne (ÖTV) yapılacak yüzde 20'lik zam benzin, motorin ve LPG gibi akaryakıt ürünlerinin fiyatlarını belirgin oranda artıracak. Bu zam döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki artışın dışında bir zam olacak.

akaryakit1.jpg

ZAM SADECE AKARYAKIT ÜRÜNLERİNE OLMAYACAK

Yüzde 20'lik ÖTV zammı aynı zamanda tütün ürünleri ve alkollü içeceklerin de zamlanmasına neden olacak.

TÜİK'in Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklaması ile birlikte yılın ilk 6 ayına ait Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranları kesinleşecek.

parasiyah.jpg

Bu veriler ışığında, çok tüketilen birçok ürüne ortalama yüzde 20 oranında ÖTV zammı gelecek. Bu zam ile birlikte, şu anki benzin ve dizel akaryakıt fiyatlarında en az 8 liralık bir artış görülmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu ay içinde herhangi bir vergi indirimi açıklaması yapmaması akaryakıt, alkollü içkiler ve sigara fiyatları aynı oranda zamlanacak.

İlgili Haberler
Doğal gaz faturalarında köklü değişiklik. Gelire göre fatura dönemi
Emekli ve memur maaşlarına zam. Yeni tablo ortaya çıktı
Emekliye güzel haber sonunda geldi. Zamma eklenecek miktar belli oldu
Ehliyetler için son uyarı yapıldı. Yenilemeyen bu parayı ödeyecek
Konut piyasasında yer yerinden oynadı. Bildiğiniz her şeyi unutun
Son Haberler
Ali Koç’un Aziz Yıldırım’a ilk sözleri ortaya çıktı. Herkes şaştı kaldı Spor
Ali Koç’un Aziz Yıldırım’a ilk sözleri ortaya çıktı. Herkes şaştı kaldı
Yılmaz Tunç: Sınav sorularını sızdırıldığına dair iddialar hakkında soruşturma başlatıldı Gündem
Yılmaz Tunç: Sınav sorularını sızdırıldığına dair iddialar hakkında soruşturma başlatıldı
Bakanı Fidan Rusya’ya gidiyor Gündem
Bakanı Fidan Rusya’ya gidiyor
Fenerbahçe'de tarihe geçen fotoğraf Spor
Fenerbahçe'de tarihe geçen fotoğraf
Flaş! Flaş! Ali Koç seçimi kazandı Spor
Flaş! Flaş! Ali Koç seçimi kazandı
Son dakika... YKS soruları ve cevapları erişime açıldı Gündem
Son dakika... YKS soruları ve cevapları erişime açıldı