Akaryakıta yapılacak dev zammın tarihi belli oldu. İşte cebinizden çıkacak miktar

Temmuz ayında yapılacak Özel Tüketim Vergisi'ne (ÖTV) yapılacak yüzde 20'lik zam benzin, motorin ve LPG gibi akaryakıt ürünlerinin fiyatlarını belirgin oranda artıracak. Bu zam döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki artışın dışında bir zam olacak.

ZAM SADECE AKARYAKIT ÜRÜNLERİNE OLMAYACAK

Yüzde 20'lik ÖTV zammı aynı zamanda tütün ürünleri ve alkollü içeceklerin de zamlanmasına neden olacak.

TÜİK'in Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklaması ile birlikte yılın ilk 6 ayına ait Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranları kesinleşecek.

Bu veriler ışığında, çok tüketilen birçok ürüne ortalama yüzde 20 oranında ÖTV zammı gelecek. Bu zam ile birlikte, şu anki benzin ve dizel akaryakıt fiyatlarında en az 8 liralık bir artış görülmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu ay içinde herhangi bir vergi indirimi açıklaması yapmaması akaryakıt, alkollü içkiler ve sigara fiyatları aynı oranda zamlanacak.