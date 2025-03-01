Akaryakıtta bomba 2 gün sonra patlayacak. Kimse tahmin etmiyordu

Akaryakıt fiyatlarına bir indirim bir bindirim yapılmaya devam ediyor. Brent petrolün fiyatı 75 küsür dolarlardan bugün 72.81 dolara kadar düştü. Düşüşün başladığı günden itibaren akaryakıt fiyatları dünyanın hemen hemen her ülkesinde indirime girdi.

Türkiye'de ise düşüş sürerken, bütçe açığını kapatmak için motorine 1 lira 45 kuruş zam yapıldı. 2 gün sonra da düşüş sürdüğü için 1 lira 43 kuruş indirim uygulandı. Sektör temsilcileri son dakika değişikliği olmazsa benzine de pazartesini Salıya bağlayan gece saatler 00.01'i gösterdiğinde 1 lira 15 kuruş indirim yapılacağını duyurdu.

Benzin İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 46 lira 43 kuruşa, Anadolu Yakası'nda 46 lira 28 kuruşa, Ankara'da 46 lira 97 kuruşa, İzmir 47 lira 35 kuruşa satılıyor.

1 lira 15 kuruşluk indirim sonrası benzin İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 45 lira 28 kuruşa, Anadolu Yakası'nda 45 lira 13 kuruşa, Ankara'da 45 lira 82 kuruşa, İzmir 46 lira 20 kuruşa depolara doldurulacak.

İndirim yapılmayacak motorinin litresi İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 46.58 lira, Anadolu Yakası'nda 46 lira 47 kuruşa, Ankara'da 47 lira 29 kuruşa, İzmir'de 47 lira 66 kuruşa satılıyor.