AKÇAABAT 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN HÜKÜM ÖZETİ

Yayın Tarihi: 24 Nisan 2024 / 00:01

ESAS NO : 2007/283

KARAR NO : 2015/266

SANIK : George SAMUSHIA Guşang ve Eteri oğlu 1972 doğumlu

Stalin Sok. No : 105 Zugdidi /GÜRCİSTAN

SUÇ : Bina içinde muhafaza altına alınmış o lan eşya hakkında hırsızlık

SUÇ TARİHİ : 21.08.2006

KARAR TARİHİ : 19.02.2015

HÜKÜM : Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına

Yukarıda yazılı bilgiler doğrultusunda Sanık hakkında Bina içinde muhafaza altına alınmış o lan eşya hakkında hırsızlık suçu sebebiyle mahkememizde yapılan yargılama sonunda verilen Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına ilişkin karar sanığın savunmasında beyan ettiği ve bilinen yukarıda yazılı adresinde kendisine tebliğ edilmesi için Gürcistan dilinde tercüme yaptırılarak Adalet Bakanlığı aracılığı ile istinabe yoluna gidilmiş, tebligat yapılamamış, uyap sisteminde adres sorgulamasında yurt dışı adresi bulunamamış, sanık tarafından adres değişikliği mahkememize bildirilmemiş ve aradan geçen yaklaşık 9 yılık süre içerisinde tebliğ imkanı bulunamamış olmakla, verilen karar gereğince sanığa gazete ile ilanen tebligat yapılmak suretiyle kararın tebliğ edilmesi gerektiğinden tebligat kanununun 31. Maddesi gereğice işbu ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ edildiği tarihten itibaren 7 günlük yasal süre içerisinde bulunduğu yer mahkemesine veya mahkememize bir dilekçe vererek Zabıt Katibinine yapılacak bir beyanla beyanının tutanağa geçirilip Hakime onaylatmak suretiyle Trabzon Ağır Ceza Mahkemesinde süresinde itiraz edilmemesi halinde hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. 13.03.2024

