AKÇAABAT 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN HÜKÜM ÖZETİ

Yayın Tarihi: 25 Nisan 2024 / 00:01



ESAS NO : 2016/246

KARAR NO : 2020/345

SANIK : Levan BEJANIDZE Sozari ve Maguli oğlu 08.09.1985 Kobuleti doğumlu Söğütsen Seramik San. İnş. Mad. İth.İhr.A.Ş. Çankarı adresinde oturur.

SUÇ : 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet

SUÇ TARİHİ : 22.03.2016

KARAR TARİHİ : 17.12.2020

HÜKÜM : BERAAT

İSTİNAF DİLEKÇESİ : Katılan vekili Av. Taç Şahinler Maden tarafından ibraz edilen 13.01.2021 tarihli İstinaf dilekçesi ile 20.01.2021 havale tarihli Ek karar ile müsadere talepli dilekçesi

Yukarıda yazılı bilgiler doğrultusunda Sanık hakkında 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçu sebebiyle mahkememizde yapılan yargılama sonunda Sanık Levan BEJANIDZE' nin Beraatine dair verilen kararın veKatılan vekili Av. Taç Şahinler Maden tarafından ibraz edilen 13.01.2021 tarihli İstinaf dilekçesi ile 20.01.2021 havale tarihli Ek karar ile müsadere talepli dilekçesinin sanığın savunmasında beyan ettiği ve bilinen yukarıda yazılı adresinde kendisine tebliğ edilmesi mümkün olamamış,sanık tarafından adres değişikliği mahkememize bildirilmemiş ve aradan geçen yaklaşık 3 yılık süre içerisinde tebliğ imkanı bulunamamış olmakla ve dosyanın zamanaşımı sürecinde olduğu, verilen karar gereğince sanığa gazete ile ilanen tebligat yapılmak suretiyle kararın ve istinaf dilekçesinin tebliğ edilmesi gerektiğinden tebligat kanununun 31. Maddesi gereğice işbu ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ edildiği tarihten itibaren 7 günlük yasal süre içerisinde bulunduğu yer mahkemesine veya mahkememize bir dilekçe vererek Zabıt Katibinine yapılacak bir beyanla beyanının tutanağa geçirilip Hakime onaylatmak suretiyle istinaf yoluna başvurabileceği, süresinde istinaf edilmemesi halinde hükmün istinaf incelemesine gönderilerek kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. 12.03.2024

Yazı İşleri Müdürü 83492 Hakim 266807

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