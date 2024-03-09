AKÇAABAT 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN HÜKÜM ÖZETİ

Yayın Tarihi: 09 Mart 2024 / 00:01

ESAS NO : 2013/303

KARAR NO : 2015/141

SANIK : Kekelidze MZEVINAR Şakpo ve Taliko oğlu29.01.1973 doğumlu

Aşalşeni köyü Gelvaçauri ilçesiBatum/ GÜRCİSTAN

SUÇ : 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet

SUÇ TARİHİ : 01.04.2013

KARAR TARİHİ : 29.01.2015

HÜKÜM : 2 Yıl 6 Ay Hapis Cezasıve 80,00 TL Adli Para Cezası (5607 S.K.3/18 md)

Yukarıda yazılı bilgiler doğrultusunda Sanık hakkında 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçu sebebiyle mahkememizde yapılan yargılama sonunda verilen 2 Yıl 6 Ay Hapis Cezası ve 80,00 TL Adli Para Cezasına ilişkin karar sanığın savunmasında beyan ettiği ve bilinen yukarıda yazılı adresinde kendisine tebliğ edilmesi için Gürcistan dilinde tercüme yaptırılarak Adalet Bakanlığı aracılığı ile istinabe yoluna gidilmiş, tebligat yapılamamış, uyap sisteminde adres sorgulamasında yurt dışı adresi bulunamamış, sanık tarafından adres değişikliği mahkememize bildirilmemiş ve aradan geçen yaklaşık 8 yılık süre içerisinde tebliğ imkanı bulunamamış olmakla, verilen karar gereğince sanığa gazete ile ilanen tebligat yapılmak suretiyle kararın tebliğ edilmesi gerektiğinden tebligat kanununun 31. Maddesi gereğice işbu ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ edildiği tarihten itibaren 7 günlük yasal süre içerisinde bulunduğu yer mahkemesine veya mahkememize bir dilekçe vererek Zabıt Katibinine yapılacak bir beyanla beyanının tutanağa geçirilip Hakime onaylatmak suretiyle temyiz yoluna başvurabileceği,süresinde temyiz edilmemesi halinde hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. 13.02.2023

Yazı İşleri Müdürü 83492 Hakim 234511

e-imzalıdır e-imzalıdır

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