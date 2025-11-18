Akciğerlerde rastlantısal olarak tespit edilen küçük doku büyümeleri olan akciğer nodülleri, son dönemde tıp ve bilim dünyasının odağına oturdu.

Çapları 3 santimetreden küçük olan bu lezyonların büyük çoğunluğu iyi huylu olsa da, uzmanlar özellikle sigara öyküsü ve çevresel risk faktörleri bulunan kişilerde, nodülün kanser gelişiminin ilk ve erken işareti olabileceği konusunda ciddi uyarılarda bulundu.

BİLİMSEL VERİLER RİSKİ DOĞRULADI

Akciğer kanserinde erken tanı çalışmaları, nodüllerin kritik önemini ortaya koydu. İngiltere'deki saygın tıp dergisi The Lancet Oncology'de yayımlanan kapsamlı bir meta-analiz, nodül tespit edilen hastaların 5 yıl içinde kanser geliştirme oranının, nodülün büyüklüğüne, şekline ve iç yapısına bağlı olarak önemli ölçüde değiştiğini gösterdi.

Araştırmacılar, özellikle düzensiz kenarlı ve hızlı büyüyen nodüllerin, yüksek malignite potansiyeli taşıdığını ifade etti.

UZMAN GÖRÜŞLERİ: TAKİP HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki (ABD) Mayo Clinic'ten Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Elias Thornton, nodül yönetiminde "aktif izlem" stratejisinin elzem olduğunu vurguladı.

Avrupa Solunum Derneği (ERS) eski başkanı ve Almanya'daki Heidelberg Üniversitesi'nden Radyoloji Profesörü Dr. Anja Richter ise tanısal teknolojilerin önemine dikkat çekti.

Dr. Richter, yeni nesil düşük dozlu BT taramalarının, özellikle yüksek risk grubundaki bireylerde nodül tespiti ve erken aşamada kanser saptama başarısını artırdığını belirtti.

Dr. Richter, "Nodülün metabolik aktivitesini ölçen Pozitron Emisyon Tomografisi (PET) ve biyopsi gibi ileri tanı yöntemleri, takip sürecinde şüpheli görülen lezyonların doğasının kesin olarak anlaşılmasında kilit rol oynadı" ifade etti.

Uzmanlar, genel popülasyonda görülen nodüllerin yaklaşık %95'inin iyi huylu olmasına rağmen, sigara içen veya ailesinde akciğer kanseri öyküsü bulunan kişilerin mutlaka tarama programlarına dahil olmaları ve doktorlarının önerdiği takip protokollerine titizlikle uymaları gerektiği konusunda fikir birliğine vardı.