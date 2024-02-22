AKHİSAR SULH HUKUK MAHKEMESİ TASFİYE MEMURLUĞU TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE TASFİYESİNİN KALDIRILMASI İLANI

Yayın Tarihi: 22 Şubat 2024 / 00:01



Dosya No: 2019/10Tereke

Akselendi Kasabası Akhisar /Manisa adresinde mukim 63043032360T.C. Kimlik nolu Hasan Kokkan hakkında Akhisar Sulh Hukuk Mahkemesinin22/12/2011 Tarih ve 2010/1747 Esas, 2011/2196Karar sayılı terekenin iflas hükümlerine göre tasfiyesine dair kararının, yine aynı mahkemenin 20/02/2024 tarih ve 2019/10 Tereke Esas, 2024/17 karar sayılıkararı ile KALDIRILMASINA karar verilmiş bulunduğu tebliğ ve ilan olunur.