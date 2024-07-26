Akhisar Sulh Hukuk Mahkemesinden

Yayın Tarihi: 26 Temmuz 2024 / 00:01

AKHİSAR SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

T.C.

AKHİSAR

SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2023/266 Esas 12/07/2024

Konu : İlan metni

Davacı ANKARA HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI'nın mahkememizde görülmekte olan Mirasçılık Belgesi İstemi davası nedeniyle; Muris Ferişte Öğüttan (Mümin ve Ayşe kızı, 01/07/1943 doğumlu, T.C:17984534056)'ın nüfus kayıtlarında herhangi bir yakınının tespit edilemediğinden mirasçılarının miras haklarını bildirmesi için mahkememize başvurmaları gerektiği, başvurulmadığı takdirde mirasın tamamen Hazineye geçeceği hususu İLAN olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02066719