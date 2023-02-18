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Akhuşağacı bitkisi obeziteye iyi geliyor

Akhuşağacı diğer ismiyle kayınağacı bitkisi obezite gibi birçok rahatsızlığa iyi geldiğinin altı çizildi.

Haber Giriş: 18 Şubat 2023 Cumartesi - 09:55
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Akhuşağacı bitkisi obeziteye iyi geliyor

Akhuşağacı bitkisi obeziteye iyi geliyor
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İnsanların rahatsızlıklarından kurtulmak için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan akhuşağacı bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Akhuşağacı diğer ismiyle kayınağacının obezite gibi birçok rahatsızlığa iyi geldiği vurgulandı.

OBEZİTE NEDİR?

Obezite günümüzde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin en önemli sağlık sorunları arasında yer almaktadır. Obezite genel olarak bedenin yağ kütlesinin yağsız kütleye oranının aşırı artması sonucu boy uzunluğuna göre vücut ağırlığının arzu edilen düzeyin üstüne çıkmasıdır.

AKHUŞAĞACI BİTKİSİ NEDİR?

Kayıngillerden; nemli topraklarda yeti en bir ağaçtır. Meyveleri küçüktür. Yaprakları ilkbahar aylarında toplanıp kurutulur.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

1 litre suya 10 gram yaprak konulup, 20 dakika kaynatılır. 1 saat demlenen çaydan, günde 3 veya 5 çay bardağı içilir. 15-20 gün boyunca sürekli kullanılmalıdır.

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