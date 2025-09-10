Akıllı telefon dehşet saçtı: Bomba gibi infilak etti

Çin’in Jiangsu eyaletinde yaşanan talihsiz olay, 7 Eylül 2025 tarihinde gündeme geldi. Henüz 3 yaşında olan bir çocuk, kanepede oturmuş video izlerken elindeki Xiaomi 13 akıllı telefon aniden alev alarak patladı. Küçük çocuğun el ve alt uzuvlarında ciddi yanıklar oluştu. Derisinde kabarcıklar belirdi, bazı bölgelerde kararmalar ve soyulmalar görüldü. Olayın görüntüleri kısa sürede sosyal medyada dolaşıma girdi ve kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

AİLENİN AÇIKLAMASI

Çocuğun ailesi, telefonda herhangi bir değişiklik yapılmadığını, cihazın orijinal hâliyle kullanıldığını aktardı. Ayrıca, patlama anında telefonun şarjda olmadığını vurguladı. Bu detay, olayın “olağan kullanım” sırasında yaşandığını göstermesi açısından dikkat çekti.

XİAOMİ’NİN TEPKİSİ

8 Eylül’de Çinli medya kuruluşu Huashang Daily’ye konuşan Xiaomi müşteri hizmetleri, bu tür olayların nedeninin ancak laboratuvar ortamında yapılacak teknik testlerle anlaşılabileceğini açıkladı. Şirket, olayın son derece nadir bir durum olduğunu belirterek aileyle iletişime geçti. Patlayan cihazın parçaları toplandı ve şirketin araştırma-geliştirme merkezine gönderildi. Burada pil ve donanım bileşenleri incelenecek; olayın nedeni resmi olarak belirlenecek.

TEKNOLOJİ GÜVENLİĞİ TARTIŞMALARI

Uzmanlara göre akıllı telefonlarda kullanılan lityum-iyon piller, nadir de olsa aşırı ısınma, üretim hatası veya dış etkenler nedeniyle patlayabiliyor. Daha önce Samsung’un Galaxy Note 7 modelinde yaşanan toplu batarya sorunları, bu tür vakaların küresel ölçekte ne kadar büyük krizlere dönüşebileceğini göstermişti. Xiaomi 13 modelinde yaşanan bu olay ise kullanıcı güvenliği konusunda yeni bir tartışmayı gündeme taşıdı.

HUKUKİ VE TOPLUMSAL BOYUT

Çin’in Ürün Kalitesi Yasası, üreticilerin kusurlu ürünler nedeniyle meydana gelen zararların sorumluluğunu açıkça tanımlıyor. Bu nedenle Xiaomi’nin izleyeceği süreç, yalnızca teknik açıdan değil, hukuki boyutuyla da büyük önem taşıyor. Olayın Çin’de geniş yankı bulmasının nedeni, teknolojik cihazların artık günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası hâline gelmesi ve çocukların da bu ürünleri sıkça kullanması. Bu da “çocuk güvenliği” başlığı altında kaygıların artmasına yol açıyor.

Jiangsu’daki küçük çocuğun yaşadığı talihsiz olay, bireysel bir kaza olmanın ötesinde, teknolojik ürünlerin güvenliği ve üretici sorumluluğunun yeniden gündeme taşınmasına neden oldu. Xiaomi’nin süreci şeffaf biçimde yürütmesi, hem aileye hem de milyonlarca kullanıcıya güven vermesi açısından kritik bir sınav olacak.