Akın Gürlek HSK’dan da sorumlu. AYM kararını uygulamamıştı

Anayasa Mahkemesi kararını uygulamaması ve kamuoyunda sıkça tartışılan davalarda verdiği kararlar ve duruşmalardaki davranışlarla tanınan Akın Gürlek, Adalet Bakanı Yardımcılığı’na atanmıştı.

Akın Gürlek’in Hakimler ve Savcılar Kurulu’ndan (HSK) sorumlu bakan yardımcılığına da getirildiğini belirtildi.

Gazeteci Seyhan Avşar, X’ten (Twitter) yaptığı paylaşıma göre; hakimlik yaptığı dönemde davalarda verdiği kararlar ve duruşmalardaki tutumlarıyla tanınan, daha sonra da AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Adalet Bakan Yardımcılığı’na atadığı Akın Gürlek, Hakimler ve Savcılar Kurulu’ndan (HSK) sorumlu bakan yardımcılığına getirildiğini belirtti.

Gürlek’in başkanı olduğu mahkemelerin bugüne kadar verdiği bazı kararlar şöyle:

– Akın Gürlek’in başkanı olduğu mahkeme HDP’nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’a ‘örgüt propagandası’ suçlamasıyla 4 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Bu ceza; Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) Demirtaş’ın ana davasındaki verdiği ihlal kararından önce tahliye edilmesine rağmen, cezaevinden çıkamamasına neden oldu.

KAFTANCIOĞLU’NA ‘ŞEHİT YAKINI ZİYARETİ’ CEZASI

– Gürlek, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na sosyal medya paylaşımları nedeniyle 9 yıl 8 ay, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı’ya 2,5 yıl hapis cezası kararlarının altına da imza attı. Ayrıca, Akın Gürlek bir Barış Akademisyeni’ne “şehit yakını ziyaret etme cezası” verdi. Ancak daha sonra bu karar geri alındı.

– Gazeteci Can Dündar’ın gayrimenkullerine el koyma kararı da Akın Gürlek’in mahkemesinden çıktı.

– Arasında Selçuk Kozağaçlı’nın da bulunduğu ÇHD’li avukatların tahliye edilmesi üzerine İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi görevden alınmıştı. Bu mahkemeye Akın Gürlek atanmış ve yeni heyetle birlikte avukatlara hapis cezaları vermişti. Gürlek, duruşma sırasında sık sık avukatlarla tartışmaya girmiş, gizli tanığa yönlendirici sorular sormuştu.

AYM’NİN BERBEROĞLU KARARINI UYGULAMAMIŞTI

– Akın Gürlek, Anayasa Mahkemesi’nin verdiği Enis Berberoğlu kararını uygulamamasıyla da gündeme geldi. Anayasa Mahkemesi, MİT TIR’ları görüntülerini gazeteci Can Dündar’a verdiği iddiasıyla suçlanan, milletvekili seçilmesine karşın yargılamasına devam edilen ve milletvekilliği düşürülen Berberoğlu’nun seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkının ihlal edildiğine karar vermişti. AYM, 17 Eylül 2020 tarihli kararıyla yerel mahkemeden yargılamanın durdurulmasını istemişti. Ancak Gürlek’in başkanı olduğu İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, AYM’yi yerindelik denetimi yapmakla suçlayarak karara direnmişti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu karar nedeniyle Akın Gürlek’i ‘FETÖ’cü savcı “Zekeriya Öz” olmakla suçlamıştı. Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) ise “AYM kararlarına uymayan terfi edemez” ilkesine rağmen Enis Berberoğlu kararını yerine getirmeyen Akın Gürlek’i terfi ettirerek birinci sınıf hâkim yapmıştı.