Göreve atandığı 2 Ekim 2024’ten bu yana Türkiye’de adı en çok konuşulan isimlerden olan İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, muhalif belediyelerle ilgili yolsuzluk iddialarından terör örgütlerine, yeni nesil çeteler ve casusluk şebekelerinden yasa dışı bahis yapılanmasına kadar birçok soruşturmayı yürütüyor. Akın Gürlek soruşturmalarla ilgili ilk kez iktidara yakın Yenişafak'a konuştu

Gürlek'in İstanbul Büyükşehir Belediyesi'yle ilgili (İBB) 4 bin sayfalık iddianameyle ilgili söyledikleri dikkat çekti. Gürlek yargılanmanın Silivri'de olabileceğini belirtti.

Gürlek'in açıklamalarından önemli başlıklar şöyle:

YARGILAMA SİLİVRİ’DE OLABİLİR

İmamoğlu hakkındaki iddianamenin mahkemeye sunulduğunu hatırlatan Başsavcı Gürlek, iddianamenin kabul edilmesiyle yargılamanın başlayacağını söyledi. Sürecin başlamasıyla birlikte adil yargılamaların hızlı şekilde yapılması gerektiğini söyleyen Gürlek, “İddianame artık çıktı. Mahkemenin iddianameyi kabul etmesiyle yargılama aşaması başlayacak. Burada 400’den fazla şüpheli olacağı için mahkemenin de adil bir şekilde duruşmaları peş peşe yaparak hüküm vermesi lazım. Yoğunluk ve kalabalıktan dolayı duruşmaların muhtemelen Silivri’de görüleceğini düşünüyorum” dedi.

ERTAN YILDIZ

Örgütünün yönetici kadrosunda olduğu iddia edilen eski İBB İştiraklerden Sorumlu Başkan Danışmanı Ertan Yıldız’ın etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itiraflarda bulunduğunu söyleyen Gürlek, “Bu, örgüt içerisindeki çözülmenin en önemli etkenlerinden biriydi. Bu önemli bir çıtaydı” ifadelerini kullandı.

Cezaevindeki şüphelilere avukat ziyaretleriyle mesaj gönderildiğini söyleyen Gürlek, "örgüt"ün bu yolla diri tutulmak istendiğini söyleyerek “Etkin pişmanlık bir çıtaydı. İlk başta Ertan Yıldız o çıtayı kırdı. Özellikle cezaevlerinde sürekli olarak avukat ziyaretleriyle, birbirlerine mesajlarını ileterek orada bunu diri tutmaya çalışıyorlar. Hatta milletvekilliği teklif ettiler konuşmaması için. Ertan Yıldız bizim için önemliydi. Şöyle önemliydi, örgütün yönetici kadrosunda İmamoğlu’nun en yakınlarından, çalışma arkadaşlarından birisiydi. Tabii Yıldız itirafçı olunca, bir de tahliye olunca, dediler ki ‘Ya kardeşim işte bak pislikler saçılmaya başladı. Bunlar artık yavaş yavaş ortaya çıkacak…’ Örgüt içerisinden birisi çıkıyor itirafçı. Hem kamuoyundaki algıyı da değiştirdi. Daha sonra peş peşe geldi itirafçılar” değerlendirmesi yaptı.

İTİRAFÇI OLUP TAHLİYE OLAMAYANLAR

Soruşturma sürecindeki etkin pişmanlık uygulamasıyla ilgili de bilgi veren Gürlek, itirafçı olan herkesin tahliye edilmediğini kaydetti ve “İtirafçı olup tahliye olamayanlar da var. Biz verilen bilgileri teyit etmemiz lazım. Çünkü aynı şeyleri söylüyorlar genelde. Ama biz yeni bilgi istiyoruz. Her söyleneni doğru kabul etmiyoruz. Bu konuyu da artık mahkeme değerlendirecek” ifadelerini kullandı.

PARTİ AYRIMI YOK

Gürlek, sadece CHP’li belediyelere operasyon düzenlendiği iddialarını reddederek şunları söyledi:

“Biz burada bir makamı ve kurumu temsil ediyoruz. Bir suç varsa herkese suçtur. Kurumları ve şahısları yıpratmamak lazım. Sadece A şahsına ya da B şahsına değil. İBB soruşturmasına baktığınız zaman tutukluların çoğunun, özellikle iş insanlarının çoğunun AK Parti’ye yakın olduğunu, İmamoğlu’nun çevresindeki bazı isimlerin AK Parti’den ayrılan insanlar olduğunu görebilirsiniz. Bunlardan en bariz örnek, AK Parti’nin ilçe başkanlığını yapan İbrahim Bülbüllü. Burada bizim şahıslarla ya da partilerle ilgimiz yok. Bazı belediyelerle ilgili bilirkişi raporları istedik. Geldiği zaman gereğini yaparız. Kim suç işlemişse, gereği yapılır. Kişi, makam, parti ayrımı yapmayız. Savcının yeri, suçun olduğu yerdir ve görevini yapar”

Bu iddianameyi çıkar amaçlı suç örgütü olarak değerlendirdik. Ekrem İmamoğlu’nun yöneticisi olduğu bir suç örgütü. Ahtapotun kolları olarak iddianameye yazdık. Bu örgüt, (İmamoğlu’nun) Beylikdüzü İlçe Başkanlığı zamanında kuruluyor, daha sonra Beylikdüzü Belediye Başkanlığı ve en son İBB Başkanlığı. Özellikle İBB Başkanlığı’nda en tepe noktaya ulaşıyor. Örgütün en güçlü olduğu dönem orası. Beylikdüzü’nden geldiği için de bütün örgüt ekibini oradan alarak, burada bir yerlere getiriyor ve belirli görevler veriyor”

Aziz İhsan Aktaş’ın tahliye edilmesine yönelik kamuoyundaki itirazlara da değinen Gürlek, yargılamanın yakın zamanda başlayacağını, henüz herhangi bir hüküm verilmediğini, ancak yapılan manipülasyonla Aktaş’ın beraat ettiği algısı oluşturulduğunu söyledi. Gürlek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Aziz İhsan Aktaş suç örgütünün lideri. Ancak örgüt suçlarında da örgütün çökertilmesine ilişkin kendisi samimi beyanlarda bulundu. Bulunduğu beyanların hepsinin de belgelerini teslim etti. Basında yargılamanın olduğu ve ceza almadan tahliye edildiği yönünde yorumlar yapılıyor ki bu yanlış. Savcılık, samimi bilgi ve belgeleri vermesinden ötürü etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanılmasını talep etti. Bununla alakalı kanunda madde var. Verdiği bilgileri yargılamalar sırasında belgeleriyle birlikte mahkemeler değerlendirecek.”

ETİ MADEN İDDİASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, ETİ Maden’in yurt dışındaki bir şirketinde yönetim kurulu üyesi olduğu ve maaş aldığı iddialarını yalanladı. Söz konusu yönetim kurulu üyeliğinin bir önceki görev dönemi olan bakan yardımcılığı zamanında yapıldığını, başsavcı olduğu günden itibaren böyle bir görevde bulunmadığını söyleyen Gürlek, istifa dilekçesini bizzat gönderdiğini, kendisine de görüldü yazısının iletildiğini anlattı

“Ben hakim-savcı kökenliyim. Bakan yardımcısı olduğum zaman hakim-savcı sıfatından çıkıyorum. Bu konuyla alakalı HSK toplandı ve beni meslekten çıkarttı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olurken de HSK tekrar toplanarak savcılığa kabulümü yaptı. Prosedür bu şekilde işliyor. Ben, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak atandıktan sonra dilekçemi sundum. İstifa dilekçem ulaşmış mı? Ulaşmış. Hatta bana alındı belgesi de geldi. Bu tarihten sonra, dilekçem ulaştıktan sonra söz konusu şirketin yönetimi toplanıp işleme alır. Genel kurul senede 1 kere toplanma kararı alıyor ve orada çıkartmışlar. Benim dilekçem ulaştıktan sonra bu şirkette herhangi bir imzam var mı ya da maaş almış mıyım? Hayır, almamışım. Bu konuda hakkımda iftira atanlara yönelik dava açtım. Ben bunları kayda değer görmek istemediğim için cevap vermek de istemiyorum. Çünkü bunlar sıkıştığından dolayı saldırıya geçtiler.”