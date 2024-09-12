Akordiyon gibi katlanan araç 1 kişiye mezar oldu

Kaynak: İHA
Akordiyon gibi katlanan araç 1 kişiye mezar oldu

Hatay’da beton mikseriyle otomobilin çarpıştığı kazada hurdaya dönen Fiat Tofaş'ta bulunan 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Korkunç kaza, Hatay-Gaziantep yolu Kırıkhan ilçe merkezi mevkiinde meydana geldi. Aynı istikamette ilerleyen 31 AAF 160 plakalı Tofaş marka otomobil, 06 EAY 260 plakalı beton mikseri çarpıştı.

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Tofaş'ın hurdaya döndüğü kazada araçta sıkışan 2 kişi itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Osman E. isimli şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

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Yaralı şahıs Ahmet K. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ölen şahıs, cenaze aracıyla morga kaldırıldı.

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