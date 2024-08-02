AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu milyonluk borcunu senelerdir ödemiyor

YENİÇAĞ/ TOLGA ŞAHİN- ÖZEL HABER

AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu’nun da ortakları arasında bulunduğu Ensarioğlu inşaat, 2016’da Hacettepe Üniversitesi Acil Servis İhalesi’ni kazandı. Ancak aradan geçen 4 yılda iş bitirilemeyince rektör değişimi sonrası üniversite yönetimi işi feshetti.

Fesih sonrası yapılan yeni ihaleyi 19.45 milyona İnelsan İnşaat kazandı. İnelsan da ihaleyi yüzde 33 tenzilatla Özver inşaata taşere etti. Arada milyonlarca lira kar elde edilirken Ensarioğlu, tamamlayamadığı iş için çalıştığı firmalara borçlarını da ödemedi.

FAİZİYLE BERABER 5 MİLYON 787 BİN TL TAZMİNAT KAZANDILAR

Ensarioğlu’nun ihaleyi aldığı dönem elektrik işlerini yapan Şalt elektrik İhalenin iptali sonrası hem parasını alamadı hem de malzemeleri inşaat sahasında kaldı. S.Ö. Ensarioğlu’nu mahkemeye verdi. Mahkeme, yaptıkları işler karşılığında almaları gereken 2 milyon 271 bin TL’yi alamayan S.Ö’nün faiziyle beraber 4 TL tazminat almasına hükmetti.

“MAHKEME KARARLARINA RAĞMEN SONUÇ ALAMIYORUZ”

Ancak Ensarioğlu tarafından firmaya herhangi bir ödeme yapılmadı. Konuyla ilgili konuşan S.Ö “Hacettepe Üniversitesi acil servis inşaatının elektrik işlerini Ensarioğlu İnşaat ile alınan bedelden 100/38 iskonto ile yaptık. Yapılan imalat tutarı 6,702,784 TL’dir. Bu imalattan asansör bedeli düşülüp 38 iskonto yapıldıktan sonra alacağımız tutar 4,444,765 bin TL olarak netleşti. 24 Mart 2016 tarihli fesih tutanağı ile birlikte sahadaki tüm malzemelerimize, ekipmanlarımıza da el konulmuş, gerek Ensarioğlu inşaat öncelikli olmak üzere Hacettepe Üniversitesi de malzemelerimizi iade etmedi. Bununla birlikte defalarca ihtarnamelerle kurumu ve şirketi ikaz etmemize rağmen sonuç alamadık ve açılan mahkemeler ve icralarla olay netleşti. Netleşmiş kararlara rağmen sonuç alamıyoruz” dedi.

“ÜNİVERSİTE DE MALZEMELERİMİZİ GASP ETTİ”

S.Ö., ayrıca “Hacettepe Üniversitesi icraya gittiğimizde malzemelerin olmadığını belirterek, böyle bir hakkımızın olmadığını belirtti. Tarafımıza açtığı davayı kaybetti ve direkt olarak malzemelerin sorumlusu haline geldi. Tutanakla tespiti olmasına rağmen üniversite malzemelerimizi gasp etti” ifadelerini kullandı.

“ENSARİOĞLU’YLA BAĞLANTILARI SORUŞTURULMALI”

S.Ö., sözlerini “Ensarioğlu İnşaatı inkar etmesi ve kabul etmemesine rağmen sonuçlar ortadadır. Ensarioğlu inşaatı bitiremeyince yeni ihaleyle iş İnelsan İnşaata verildi. Bu firma işi, Alver İnşaata devrederek elini dahi sürmeden 6,5 milyon kazandı. Kesinlikle bu firmanın Ensarioğlu inşaat ile ortaklığının olup olmadığı soruşturulmalıdır. Çünkü firma sahipleri Galip Ensarioğlu’nun arkadaşıdır” ifadeleriyle sonlandırdı.

“FAZLASINI ÖDEDİK, İMALATLARINIZ HATALI”

Ensarioğlu İnşaat ise çekilen ihtarnamelere verdiği cevapta, “Firmanızın yapmış olduğu iş karşılığında daha fazla tutarda ödeme yapıldığı yapılan incelemeler neticesinde tespit edilmiştir. Firmanız tarafından yapımı gerçekleştirilen imalatların büyük bir bölümü hatalı ve kusurlu olduğu idarenin kontrol teşkilatı elemanlarınca tespit yapıldığı sizlerce malumlarınızdır” ifadeleri kullanılıyor.