MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin DEM Partililerin elini sıkmasıyla başlayan yeni İmralı sürecinde yargı düzenlemesi aşamasına geçilmesi bekleniyor.

AKP iktidarının Terörsüz Türkiye adını verdiği yeni İmralı süreciyle PKK’nın kendisini tasfiye ettiği kamuoyuna açıklandı. Sembolik bir silah bırakma töreni de yapıldı.

PKK için başlatılan yeni İmralı süreci gündemdeyken AKP iktidarının bir başka terör örgütünü de terör listesinden çıkarması bekleniyor:

HEYET TAHRİR ŞAM (HTŞ)

Suriye’de iktidarı ele geçiren ve dünyada terör örgütü olarak kabul edilen HTŞ’yi son olarak İngiltere terör örgütü listesinden çıkarıldığını bildirdi.

İngiltere Heyet Tahrir Şam (HTŞ) silahlı örgütünü İçişleri Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklama ile yasaklı terör örgütleri listesinden çıkarıldığına ilişkin kararını duyurdu.

Geçen Temmuz ayında da ABD, HTŞ’yi terör listesinden çıkarmıştı.

ABD, İngiltere ve Türkiye, HTŞ ile "diplomatik temas" halinde olduğunu ilk duyuran ülkelerdi.

HTŞ hem ABD hem de İngiltere’nin terör listesindeydi. Türkiye ise 2018'de HTŞ'yi terör örgütü ilan etmişti.

Peki, Türkiye HTŞ’yi terör listesinden çıkarırsa ne olacak? Türkiye’nin terör örgütü olarak kabul ettiği HTŞ’nin 13 militanı ise Emniyet’in terör listesinde yer alıyordu.

Kırmızı, sarı ve gri kategorilerde yer alan terör listesindeki HTŞ üyelerinin isimleri şöyleydi:

Savaş Özaslan, Cemal Dinler, Şenol İşık, Tahsin Baykara, Furkan Akkuş, Hüseyin Demir, Kenan Canlı, Mehmet Özbek, Muhammed Ertoy, Muhammet Ahmet Bahçacı, Nedim Koparal, Orhan Çelik, Sait Ali Gürsoy.

13 kişilik HTŞ arananlar listesinden 8 kişi kaldı. Listeden 5 kişinin neden çıkarıldığı açıklanmadı. Listeden çıkarılan isimler şöyle: Savaş Özaslan, Şenol İşık, Kenan Canlı, Nedim Koparal, Sait Ali Gürsoy.



HTŞ TERÖR DAVALARI…

Peki, Türkiye’de HTŞ terör örgütü davalarında yargılanan kaç sanık var?

“Ortadoğu'yu Savunmak yahut IŞİD/DAEŞ Hukuku” adlı kitabında da bu konuları ele alan Avukat Onur Güler, “Türkiye'de şu anda 500’e yakın HTŞ silahlı terör örgütü bağlantılı dosyada ceza alan sanık bulunuyor, bunların bazıları hükümlü iken birçoğu tutuksuz yargılanmakta” bilgisini vermişti.