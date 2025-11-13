İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile ilgili yaklaşık 237 gün süren soruşturmanın ardından hazırlanan iddianame tamamlandı. 3 bin 739 sayfalık iddianamede ise çeşitli suç iddiaları bulunuyor.

İddianamede; şikayetçi, şüpheli ve ifadelerde yer alan isimlerin, iktidar cephesinden aldığı ihaleler ve yakınlığı ise dikkat çekiyor.

KİM BU MÜŞTEKİLER?

Melih Gökçek döneminde ihya olan şirketler arasında yer alan AKP milletvekili Asuman Erdoğan’ın eşi ve Next Level ve Pasifik GYO'nun sahibi Fatih Erdoğan da İBB dosyasında müşteki(şikayetçi) arasında yer aldı. Emlak GYO ile Ankara ve İstanbul'da çeşitli projelerde yer alan Fatih Erdoğan’ın bir açılışta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile fotoğraf vermişti.

Erdoğan ve Next Level ve Pasifik GYO'nun sahibi Fatih Erdoğan

Bir diğer müşteki Invest Holding başkanı, Vadistanbul’u hayata geçiren Bahattin Uçar ise yeni hükümet sistemine ve bakan Murat Kurum’a methiyeler dizdiği görüldü. 2018 yılındaki yaptığı açıklamada şunları dile getirdi:

“Öncelikle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kabinesinin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Kabinede Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak görev alan Sayın Murat Kurum, sektörün içinde olan, engin tecrübelere sahip bir kişi. Gayrimenkul sektöründe hızlı karar almak ve uygulamaya geçirebilmek çok önemli. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde çevre ve şehircilik anlamında çok hızlı mesafe kat edeceğimizi düşünüyorum. Özellikle Sayın Bakanımız Murat Kurum ile birlikte ülkemizde daha sağlıklı, planlı ve yaşanılabilir kentler meydana getirmek için kentsel dönüşüm projelerinin daha da hız kazanacağına olan inancım tamdır. Biz de Invest İnşaat olarak başta dönüşüm projeleri olmak üzere yatırımlarımızı tüm hızıyla sürdürerek ülkemizin geleceğine yatırım yapmaya devam edeceğiz.”

Invest Holding Başkanı Bahattin Uçar

ŞÜPHELİLER ARASINDA AKP’Lİ VEKİLİN KARDEŞİ

İBB'ye yönelik iddianamede, eski AKP milletvekili Vahit Kiler’in kardeşi Nahit Kiler’in de şüpheliler arasında yer aldığı görüldü.

Kiler Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Nahit Kiler

İTİRAFÇININ İFADESİNDE

Ayrıca itirafçı Yakup Öner, ifadesinde İmamoğlu’nun görüşmek için şu isimleri söylediğini iddia etti:

İbrahim Çeçen’in oğlu İçtaş Yapı'nın ortağı Fırat Çeçen

Mehmet Cengiz’in kardeşi Cengiz İnşaat'ın ortağı Ekrem Cengiz

Orhan Cemal Kalyoncu'nun oğlu Kalyon İnşaat'ın ortağı Mehmet Kalyoncu

Kiler Holding'in ortağı Nahit KİLER

İçtaş Yapı, Cengiz İnşaat ve Kalyon İnşaat iktidardan aldığı ihaleler ile biliniyor.