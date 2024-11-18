AKP - Saray kavgasına Aydın Ünal’da dahil oldu: Külliye'de ne aradıkları hâlâ meçhul olan...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski metin yazarı Aydın Ünal, Yeni Şafak’taki köşesinde dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Cumhur İttifakı ortağı MHP’ye destek veren Ünal, muhalefetin Devlet Bahçeli’ye yok yere yüklendiğini iddia etti. “Şimdilerde muhalifler, “Bahçeli Öcalan’ı özgür bırakacak” gibi temelsiz bir iddiayla MHP’ye yükleniyor” diyen Ünal, asıl amacın Cumhur İttifakı’nın dağılmasını istemek olduğunu belirtti.

İSİM VERMEDEN UÇUM'U HEDEF ALDI

Son dönemde yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Beştepe’nin Başdanışmanı Mehmet Uçum’a göndermelerde bulunan Aydın Ünal, “İşin kötüsü, AK Parti’ye ve Külliye’ye yakın, meseleyi anlamamış bir takım isimler de üzerlerine vazife olmayan tarzda ortaya atılıp fırsattan istifade Öcalan’ın serbest bırakılması ‘hayallerini’ temellendirmeye, gerekçelendirmeye çalışıyorlar” sözleriyle dikkat çekti.

Aydın Ünal

"TOPLUMDA İNFİALİN YÜKSELMESİNE HİZMET EDİYOR"

AKP’li bazı isimlerim açıklamalarını eleştiren Ünal, yazısında şu ifadeleri kullandı: “Türkiye solunun gönlünde, az ya da çok, PKK’ya ve Öcalan’a bir hayranlık vardır; AK Parti ve Külliye’de ne aradıkları hâlâ meçhul bu sol zihinlerin, gönüllerindekini, hayallerini dile getirmesi de kafa karışıklığının artmasına, yanlış anlamanın yayılmasına, toplumda infialin yükselmesine hizmet ediyor.”

Mehmet Uçum

“KİMSE İTTİFAKIN DAĞILACAĞI UMUDUNA KAPILMASIN”

Ne MHP’nin ne de AKP’nin gündeminde, “Öcalan’ı serbest bırakmak” gibi bir plan olmadığını vurgulayan Aydın Ünal, Cumhur İttifakı’nda çatlak olduğu iddialarını da yalanladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli arasındaki son görüşmenin sorunsuz geçtiğini belirten Ünal, ittifakın sorunsuz devam ettiğinin altını çizdi.

“Kimse ittifakın dağılacağı umuduna kapılmasın” diyen Ünal, “Kimse de Bahçeli’nin sözlerinden yanlış manalar çıkarıp, ya da Bahçeli’nin sözlerini kendi arzularına bahane edip, suyu bulandırmaya kalkışmasın” ifadelerini kullandı.