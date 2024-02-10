AKP ve CHP adayları ortak yayını kabul etti. TV100’de Muğla düellosu

Kaynak: tv100
AKP ve CHP adayları ortak yayını kabul etti. TV100’de Muğla düellosu
Tv100 ekranlarında Muğla AKP adayı ile CHP adayı karşı karşıya gelecek. Cansu Canan Özgen'in sunuculuğu eşliğinde ortak yayın yapılacak.

Cansu Canan Özgen’in tv100’de sunduğu Özgür İfade programında Muğla AKP Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Aydın Ayaydın ile CHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras ortak yayın yapacak.

Cansu Canan Özgen canlı yayında teklif sunmuştu, Özgen’in teklifi kabul edildi ve iki aday karşı karşıya gelecek.

"ARAS İLE BİRLİKTE İKİMİZİ PROGRAMA ALIN"

Ayaydın programda "Arzu ederseniz bir dahaki programa benim davetlim olarak gelin. tv100’e sesleniyorum Sayın Ahmet Aras ile birlikte ikimizi alın ister Fethiye ister de Marmaris’te ben bu ekibi ağırlayayım." ifadelerini kullandı.

TEKLİFİ KABUL ETTİ

Aras, "Cansu hanım gurur duyarım." dedi.

Sunucu Özgen ise "Tam bir demokrasi şöleni olur. Hem Ayaydın'a hem Aras'a tv100'ün kapıları açık. Gelin şu işi yapalım. Hem de emsal teşkil etsin. Siyasete örnek olur, demokrasi şöleni olur.” şeklinde konuştu.

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