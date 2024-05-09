AKP ve CHP'li vekiller tv100'de buluşacak. Yıllar sonra bir ilk

Televizyon tarihinde nadir yaşanan bir olay gerçekleşecek.

AKP ve CHP'li milletvekilleri, tv100 kanalında bir araya gelecekler.

Vekiller, Görüş Farkı programında gündemi değerlendirecek.

Uzun bir süredir aynı platformda yer almayan AKP ve CHP temsilcileri, yıllar sonra tv100'de buluşacaklar.

AKP'den İstanbul Milletvekili Mustafa Demir ile CHP'den Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, Kübra Par'ın sunuculuğunu üstlendiği Görüş Farkı programında fikir alışverişinde bulunacaklar.

Kübra Par ile Görüş Farkı, hafta içi her gün saat 18.00'de değişik konular ve konuklarla tv100 ekranlarında izleyicilerle buluşmaya devam edecek.