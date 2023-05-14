AKP'den sandık başında propaganda. Yasağı hiçe saydılar

İzmir'de AKP'liler tarafından okullarda dağıtılan kumanyaların içinden AKP İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı'nın notu çıktı. Tepkiler üzerine notlarla ilgili tutanak tutuldu.

AKP'den sandık başında propaganda. Yasağı hiçe saydılar

Yurttaşlar 100 yıllık cumhuriyet tarihinin en kritik siyasi tercihi için bugün (14 Mayıs 2023) sandığa koştu. Türkiye'de 81 ilde vatandaşlar, Cumhurbaşkanı ve 28'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oy kullanmak üzere sandık başına gitti.

Oy verme işlemi sürerken yurdun dört bir yanından sandıklarda saldırılar, usulsüzlükler ve engelleme girişimi haberleri geldi.

GazeteDuvar'ın aktardığına göre, İzmir'in Konak ilçesinde bulunan Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi ve Sarıkamış İlkokulu'nda AKP üyeleri tarafından dağıtılan kumanyalar içerisinden AKP İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı imzalı notlar çıktı.

TUTANAK TUTULDU

Gaziemir Şehit Mustafa Yaman Okulu'nda da aynı kumanyaların dağıtıldığı ve içinden Bilal Saygılı imzalı notların çıktığı öğrenildi. Halkın tepkisi üzerine kumanya dağıtımı durdurularak tutanak tutuldu.

Sandık görevlileri ve halka dağıtılan kumanyanın içerisinde notta şu ifadeler yer aldı:

"Değerli dava ve yol arkadaşım; Titizlikle yürüttüğümüz görevler seçim sonuçlarının adil ve şeffaf bir şekilde belirlenmesini sağlamakta ve halkımızın iradesinin doğru bir şekilde yansıtılmasını temin etmektedir. Sizler seçim sürecindeki sorumluluğunuzun bilinciyle çalışarak partimize büyük bir hizmet sunuyorsunuz. Bu nedenle ülkemize ve demokrasimize yaptığınız katkılar takdire şayandır. Seçim sürecindeki çalışmalarınızdan dolayı teşekkür ediyor görevinizi başarıyla tamamlamanızı diliyorum."

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