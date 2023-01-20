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  • Zafer Arapkirli AKP'li Alpay'ı kuyruğundan yakaladı. TRT'ye çıkarılan bu teröristi hatırlattı

Zafer Arapkirli AKP'li Alpay'ı kuyruğundan yakaladı. TRT'ye çıkarılan bu teröristi hatırlattı

Gazeteci Zafer Arapkirli “PKK’yı bitireceğiz” diyen AKP Milletvekili Alpay Özalan’ı köşeye sıkıştıran bir paylaşımda bulundu. Özalan’a TRT’ye çıkarılan terörist Osman Öcalan’ı hatırlattı.

Haber Giriş: 20 Ocak 2023 Cuma - 08:56
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AKP'li Alpay'a Zafer Arapkirli ters köşe yaptı

Zafer Arapkirli AKP'li Alpay'ı kuyruğundan yakaladı. TRT'ye çıkarılan bu teröristi hatırlattı
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Sosyal medyada tepki çeken paylaşımları ile bilinen AKP Milletvekili Alpay Özalan’ı köşeye sıkıştıracak bir paylaşım gazeteci Zafer Arapkirli’den geldi.

Özalan’ın PKK elebaşlarından Mustafa Karasu’nun  “AK Pati ve MHP’yi yıkmalıyız, yoksa bizi yok edecekler” diyerek muhalefete destek verdiğini iddia eden ve “Evet, PKK’yı yok edeceğiz. Muhalefete sizi kurtaramayacak” ifadesinin yer aldığı paylaşımı alıntılayan Arapkirli, dikkat çeken bir soru sordu.

Arapkirli, Özalan’ı kastederek, “Biri şunu sorsun. Osman Öcalan, ‘UNICEF Irak Özel Temsilcisi’ miydi?” dedi.

NE OLMUŞTU?

23 Haziran 2019’da tekrarlanan İBB seçimine günler kala bebek katili Abdullah Öcalan’ın mektubunun ardından bir diğer skandal da terörist Osman Öcalan’ın TRT’ye çıkarılması olmuştu.

PKK'nın eski yöneticilerinden olan ve binlerce asker, sivilin ölümünden sorumlu kırmızı bültenle aranan terörist Osman Öcalan TRT Kurdi’de yaptığı açıklamada abisi Abdullah Öcalan’ın İstanbul Seçimi çağrısını yinelemişti.

Büyük tepki toplayan bu olayla ilgili Osman Öcalan yayına çıkma teklifinin TRT’den geldiğini söylemişti.

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1950
20.01.2023 09:34
Onu sorma Zafer, o dindar, cumaları kaçırmayan Abdullah Öcalan abisisin kardeşi  
 
Adanalıyığ
20.01.2023 09:26
Alpay, Feyyaz'ın anlattığı kira borcun ödendi mi?  
 
E
20.01.2023 09:11
Alpay gibi boş adamlardan birsey olmaz  
 
TÜM YORUMLAR (8)
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