AKP’li başkan adayı vaatler sıralayıp Afganlardan oy istedi: Danışmanlık vereceğiz, tüm Afganlar belediyede temsil edilecek

Cumhur İttifakı’nın Beylikdüzü Belediye Başkan adayı AKP’li Mustafa Günaydın, Afganlardan oy istedi.

Partisinin düzenlediği bir etkinlikte konuşan Günaydın, Afganlara, “Cumhurbaşkanı’nın emanetine sahip çıkın” diyerek, sandığa gitme çağrısında bulundu.

Afganlara danışmanlık vaadi veren AKP’li Günaydın, “Tüm Afganlar belediyede temsil edilecek” dedi.

Günaydın, şu ifadeleri kullandı:

“BU SEÇİMDE SİZLERİN DESTEĞİNE İHTİYAÇ VAR”

“Biz Müslümanız Elhamdülillah. Aynı dinden geliyoruz, peygamberimiz aynı, kitabımız aynı, Kur’an-ı Kerim’imiz aynı. Aramızda hiçbir problem yok. Ama sizleri burada sevmeyenler var. Sizinle uğraşanlar var. Biz, sizlerin yanındayız. Önümüzde, 3 gün sonra bir yerel seçim var. Bu seçimde AK Parti’nin sizlerin desteğine ihtiyacı var. Benim sizlerin desteğine ihtiyacım var. Lütfen yalnız bırakmayın. Sizden rica ediyorum sandıklara gidin. Sandığa gidin, Cumhurbaşkanı’nın emanetine sahip çıkın.

“TÜM AFGANLAR BELEDİYEDE TEMSİL EDİLECEK”

Belediyeyi aldığımız zaman Afganlı kardeşlerimizle ilgili güzel projelerimiz var. Onlara orada bir danışmanlık vereceğiz. Danışmanlık sayesinde projelerimizi inceleyecekler, kendilerine yardımcı olacağız. Hayatı kolaylaştıracağız. Tüm Afganlılar belediyede temsil edilecek. Bir arkadaşımızı, sizin belirlediğiniz bir kardeşimizi danışman olarak oraya atayacağız. Orada size bir oda vereceğiz, tüm sorunlarınızı belediyeyle, devletle, göç idaresiyle, hükümetle inşallah çözeceğiz.

“AFGAN KARDEŞLERİMİZ CUMHURBAŞKANIMIZI VE BİZLERİ HİÇ YALNIZ BIRAKMADILAR”

Ben desteklerinizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Beni yolda bırakmayacağınıza kalben inanıyorum. Üç buçuk yıl ilçe başkanlığı yaptım. Düğünlerde bir araya geldik, cenazede bir araya geldik bizi hiç yalnız bırakmadınız. Afganlı kardeşlerimiz Cumhurbaşkanımızı, AK Parti’yi ve bizleri hiç yalnız bırakmadılar.”