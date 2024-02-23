AKP'li başkan adayından sahte plakalı araçlarla seçim çalışması. 82 CZR 82

Kaynak: BirGün Gazetesi
AKP'li başkan adayından sahte plakalı araçlarla seçim çalışması. 82 CZR 82
AKP Cizre Belediye Başkan Adayı Ömer Yıldız seçim çalışmalarında kullandığı araçlara 82 numaralı sahte plakalar hazırlattı.

AKP Cizre Belediye Başkan adayı Ömer Yıldız'ın seçim çalışmaları için kullandığı araçlar gündem oldu. Yıldız’ın ilçede kullandığı “Biz Cizre’yiz, başarabiliriz” yazılı, 82 plaka numaralı sahte plakalı araçlarla caddelerde seçim çalışması yaptığı anlaşıldı.

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PLAKALARIN SON RAKAMLARI DEĞİŞİK

Şırnak’ın ilçesi olan Cizre’nin il olması talebine gönderme yaptığı öne sürülen Yıldız’ın 82 numaralı sahte plakaları 82 CZR 28, 82 CZR 83, 82 CZR 84 olarak sıraladığı öğrenildi.

Plakaların orijinalinden ayırt edilmeyecek biçimde yapılması ise dikkatlerden kaçmadı.

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