AKP'li Ensarioğlu'ndan MHP'yi kızdıracak sözler: Milliyetçilik büyük tehdit

AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, MHP’yi çok kızdıracak açıklamalarda bulundu.

Kürtçe, Zazaca, Türkçe veya başka dillerde halay çeken kişilerin gözaltına alınmasını değerlendiren Ensarioğlu, "Bazı videolarda halaylar çekilirken yasa dışı sloganlar atılmış. Buna hukuk çerçevesinden müdahale ediliyorsa bir sorun yok. Ancak hukuk çerçevesinde müdahale ederken polis otosunda ‘Ölürüm Türkiyem’ müziği çalıp yeni bir karşı milliyetçilik veya toplumu geren, rahatsız eden birtakım uygulamalardan da yetkililerin, devlet görevlilerin de kaçınması lazım” ifadelerini kullandı.

"MİLLİYETÇİLİK BÜYÜK TEHDİT"

Ensarioğlu, milliyetçiliğin büyük bir tehlike olduğuna dikkat çekerek, "Farklı etnik grupların olduğu bir ülkede milliyetçilik üzerinden karıştırmak her zaman karşı milliyetçilikleri de kışkırtır ve tahrik eder. Bu da Türkiye toplumunu böler ve üzer. O yüzden daha dikkatli olmak lazım. Hele devlet yetkileri daha ağır başlı, daha hukuk çerçevesinde, her şeyi hukuk içinde yapması lazım” şeklinde konuştu.