AKP'li Esenler Belediyesi'nden grevdeki işçilere tehdit

AKP'li Esenler Belediyesi'ndeki işçiler düşük maaş ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi talebiyle iş bıraltı. Belediyede müdür olarak çalışan Fatih Kaleli, grevdeki emekçileri ekmeğiyle tehdit etti.

AKP'li Esenler Belediyesi'nden grevdeki işçilere tehdit

İstanbul'da AKP'li Esenler Belediyesi'nin iştiraki ESPER Esenler Belediyesi Personel A.Ş.'ye bağlı temizlik işçileri düşük maaş ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi için iş bıraktı. Grevdeki işçiler, Toplanma Merkezi'ne gelen Esenler Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Fatih Kaleli tarafından "ekmeğinize bakın, ekmeğinizden olursunuz" sözleriyle tehdit edildi.

Sol Haber'e konuşan işçiler, maaşlarının 14 bin 500 lira olduğunu ve en düşük ücretin 23 bin lira olması talep ettiklerini söyledi. Hak-İş üyesi olan işçiler, sendikayla görüştüklerini ve pazartesi günü belediye yönetimiyle bir görüşme yapılacağının taraflarına iletildiğini aktardı.

"Bugün bir ev kirası en az 10 bin lira. Bu parayla kirayı mı ödeyelim evi mi geçindirelim?" diye soran işçiler, en az 400 kişinin sabah vardiyasında çalıştığını ifade etti. Maaşlarının artmasını talep eden emekçiler, "Biz en düşük ücretin 23 bin lira olmasını talep ediyoruz ki bu parayla da anca evimizi geçindirelim kiramızı ödeyelim" diye konuştu.

İşçiler, "Sendikanın şube başkanı Mustafa Canpolat bize söz verdi. 'Salı sabahı istediğinizi alamazsanız en önde ben olacağım' dedi ama bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Canpolat'a ek olarak Belediye Başkan Yardımcısı Nihat Karataş'ın da görüşmeler için pazartesi gününü işaret ettiği öğrenildi.

Öne Çıkanlar
AKP’nin taşeronlaştırdığı ASM sistemi arapsaçına döndü: Doktorlar taşeron, sağlıkçılar grup elemanı oldu
AKP’nin taşeronlaştırdığı ASM sistemi arapsaçına döndü: Doktorlar taşeron, sağlıkçılar grup elemanı oldu
E-devlet'ten TC kimlik numarası herkese nasıl gizlenir
E-devlet'ten TC kimlik numarası herkese nasıl gizlenir
Şener Üşümezsoy bu defa İstanbul depreminin nerede olacağını açıkladı
Şener Üşümezsoy bu defa İstanbul depreminin nerede olacağını açıkladı
Litresini 35 liraya satıyorlar. Almanlara rakip oldular
Litresini 35 liraya satıyorlar. Almanlara rakip oldular
Devlet okulları ve devlet hastaneleri parasızmış
Devlet okulları ve devlet hastaneleri parasızmış
KYK burs başvurusu nasıl yapılır? 2023 KYK burs/ kredi başvuruları ne zaman?
KYK burs başvurusu nasıl yapılır? 2023 KYK burs/ kredi başvuruları ne zaman?
Son Haberler
Kırtasiye ürünleri de 2'nci ele düştü. Veliler enflasyonun altında ezildi Ekonomi
Kırtasiye ürünleri de 2'nci ele düştü. Veliler enflasyonun altında ezildi
Bursa'da hafif ticari araç ile çarpışan otomobildeki karı koca öldü, 1 yaralı Güncel
Bursa'da hafif ticari araç ile çarpışan otomobildeki karı koca öldü, 1 yaralı
Bağcılar'da trafo patlaması. Sokaklar elektriksiz kaldı Güncel
Bağcılar'da trafo patlaması. Sokaklar elektriksiz kaldı
Galatasaray rekorunu kırdı Spor
Galatasaray rekorunu kırdı
Tokat'ta iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı Güncel
Tokat'ta iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Çay bahçesinde otururken silahlı saldırıya uğradı Güncel
Çay bahçesinde otururken silahlı saldırıya uğradı