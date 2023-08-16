AKP'li Esenler Belediyesi'nden grevdeki işçilere tehdit

İstanbul'da AKP'li Esenler Belediyesi'nin iştiraki ESPER Esenler Belediyesi Personel A.Ş.'ye bağlı temizlik işçileri düşük maaş ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi için iş bıraktı. Grevdeki işçiler, Toplanma Merkezi'ne gelen Esenler Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Fatih Kaleli tarafından "ekmeğinize bakın, ekmeğinizden olursunuz" sözleriyle tehdit edildi.

Sol Haber'e konuşan işçiler, maaşlarının 14 bin 500 lira olduğunu ve en düşük ücretin 23 bin lira olması talep ettiklerini söyledi. Hak-İş üyesi olan işçiler, sendikayla görüştüklerini ve pazartesi günü belediye yönetimiyle bir görüşme yapılacağının taraflarına iletildiğini aktardı.

"Bugün bir ev kirası en az 10 bin lira. Bu parayla kirayı mı ödeyelim evi mi geçindirelim?" diye soran işçiler, en az 400 kişinin sabah vardiyasında çalıştığını ifade etti. Maaşlarının artmasını talep eden emekçiler, "Biz en düşük ücretin 23 bin lira olmasını talep ediyoruz ki bu parayla da anca evimizi geçindirelim kiramızı ödeyelim" diye konuştu.

İşçiler, "Sendikanın şube başkanı Mustafa Canpolat bize söz verdi. 'Salı sabahı istediğinizi alamazsanız en önde ben olacağım' dedi ama bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Canpolat'a ek olarak Belediye Başkan Yardımcısı Nihat Karataş'ın da görüşmeler için pazartesi gününü işaret ettiği öğrenildi.