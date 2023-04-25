AKP’li Faruk Çelik: Tayyip Erdoğan’ın en büyük rakibi Biden’dır

AKP Artvin Milletvekili Adayı ve eski bakanlardan Faruk Çelik, Arhavi ilçesinde partisinin seçim koordinasyon merkezinin açılışına katıldı.

Faruk Çelik, geçtiğimiz günlerde gittiği Hopaspor maçında taraftarların tepkisi sonucu stadyumu terk etmek zorunda kalmıştı.

Çelik, bugün AKP'nin seçim koordinasyon merkezinin açılışında bir konuşma gerçekleştirdi.

“ERDOĞAN’IN EN BÜYÜK RAKİBİ BIDEN’DIR”

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın sadece siyasi partilerle mücadele etmediğini savunan Çelik, ilginç bir değerlendirme yaptı. Çelik, “Tayyip Erdoğan’ın en büyük rakibi Amerika Devlet Başkanı Biden’dir. Terör örgütlerine tırlarla silah gönderenler, terör örgütlerini besleyenler hiç utanmadan sıkılmadan diyorlar ki ‘Tayyip Erdoğan’ı indirmek için ne gerekiyorsa yapacağız.’ Arhavi bunlara cevap verecek mi? Bu memleketin yerli ve milli politikalarını yürüten AK kadrolara Cumhur İttifakına çok büyük destek beklediğimizi sizlerle paylaşıyorum” ifadelerini kullandı.

“GELEN YABANCILAR BİR DAHA GELMEK İSTEYECEK”

Kendisinin 10 yıl bakanlık, 20 yıl da milletvekilliği yaptığını hatırlatan Çelik, “Bu tecrübemizi Artvin için Arhavi için kullanacağız. Çay köyünü kuracağız. Gençlerimize iş için organize sanayi bölgesinin hızlı bir şekilde kuruluşunu gerçekleştireceğiz. Onlarca binlerce gencimize, istihdam sağlayacağız. Turizm ve tarım alanında çok büyük hamleler gerçekleştireceğiz. Her ilçemiz ayrı bir kimlikte olacak. Şehirlerimiz yaşanabilir yaşam alanları olan şehirler olacak. Gelen yabancılar burada mutlu olacak bir daha gelmek isteyecek. Burada yaşayanlarda daha mutlu olacak” ifadelerini kullandı. (İHA)