AKP’li Faruk Çelik: Tayyip Erdoğan’ın en büyük rakibi Biden’dır

AKP Artvin Milletvekili Adayı Faruk Çelik katıldığı koordinasyon açılışında, “Tayyip Erdoğan’ın en büyük rakibi Amerika Devlet Başkanı Biden’dır” iddiasında bulundu.

AKP’li Faruk Çelik: Tayyip Erdoğan’ın en büyük rakibi Biden’dır

AKP Artvin Milletvekili Adayı ve eski bakanlardan Faruk Çelik, Arhavi ilçesinde partisinin seçim koordinasyon merkezinin açılışına katıldı.

Faruk Çelik, geçtiğimiz günlerde gittiği Hopaspor maçında taraftarların tepkisi sonucu stadyumu terk etmek zorunda kalmıştı.

Çelik, bugün AKP'nin seçim koordinasyon merkezinin açılışında bir konuşma gerçekleştirdi.

“ERDOĞAN’IN EN BÜYÜK RAKİBİ BIDEN’DIR”

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın sadece siyasi partilerle mücadele etmediğini savunan Çelik, ilginç bir değerlendirme yaptı. Çelik, “Tayyip Erdoğan’ın en büyük rakibi Amerika Devlet Başkanı Biden’dir. Terör örgütlerine tırlarla silah gönderenler, terör örgütlerini besleyenler hiç utanmadan sıkılmadan diyorlar ki ‘Tayyip Erdoğan’ı indirmek için ne gerekiyorsa yapacağız.’ Arhavi bunlara cevap verecek mi? Bu memleketin yerli ve milli politikalarını yürüten AK kadrolara Cumhur İttifakına çok büyük destek beklediğimizi sizlerle paylaşıyorum” ifadelerini kullandı.

“GELEN YABANCILAR BİR DAHA GELMEK İSTEYECEK”

Kendisinin 10 yıl bakanlık, 20 yıl da milletvekilliği yaptığını hatırlatan Çelik, “Bu tecrübemizi Artvin için Arhavi için kullanacağız. Çay köyünü kuracağız. Gençlerimize iş için organize sanayi bölgesinin hızlı bir şekilde kuruluşunu gerçekleştireceğiz. Onlarca binlerce gencimize, istihdam sağlayacağız. Turizm ve tarım alanında çok büyük hamleler gerçekleştireceğiz. Her ilçemiz ayrı bir kimlikte olacak. Şehirlerimiz yaşanabilir yaşam alanları olan şehirler olacak. Gelen yabancılar burada mutlu olacak bir daha gelmek isteyecek. Burada yaşayanlarda daha mutlu olacak” ifadelerini kullandı. (İHA)

İlgili Haberler
AKP'li isme maç izlediği statta büyük şok: Çevik kuvvet eşliğinde ayrıldı
Öne Çıkanlar
Sokak röportajında vatandaş böyle dedi: Mısır'daki köleler bizden iyi
Sokak röportajında vatandaş böyle dedi: Mısır'daki köleler bizden iyi
Yabancı diplomatların Erdoğan raporu ortaya çıktı. Ankara’dan kendi ülkelerine bu raporu geçiyorlar
Yabancı diplomatların Erdoğan raporu ortaya çıktı. Ankara’dan kendi ülkelerine bu raporu geçiyorlar
İşte günün sokak röportajı: Mikrofon uzatılan teyze iktidara eğitim dersi verdi
İşte günün sokak röportajı: Mikrofon uzatılan teyze iktidara eğitim dersi verdi
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Demiryolları özelleştiriliyor. Seçim öncesi raylar yandaşlara kıyak için döşeniyor. Cumhuriyetin bir köklü kurumu daha satılacak
Demiryolları özelleştiriliyor. Seçim öncesi raylar yandaşlara kıyak için döşeniyor. Cumhuriyetin bir köklü kurumu daha satılacak
Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi
Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi
Son Haberler
Fransa'da göstericiler Macron'un maketini yaktı Dünya
Fransa'da göstericiler Macron'un maketini yaktı
Süper Lig'de tarihe geçen hafta Spor
Süper Lig'de tarihe geçen hafta
Bihter filminin setinden yeni fotoğraf Magazin
Bihter filminin setinden yeni fotoğraf
Camideki yardım kumbarasından para çalan 2 kişi tutuklandı Yaşam
Camideki yardım kumbarasından para çalan 2 kişi tutuklandı
ABD'de tüketicilerin güven endeksinde düşüş Ekonomi
ABD'de tüketicilerin güven endeksinde düşüş
6-1'lik maçın bilet ücretleri taraftara iade edilecek Spor
6-1'lik maçın bilet ücretleri taraftara iade edilecek
Kim Min-Jae ada yolcusu Spor
Kim Min-Jae ada yolcusu