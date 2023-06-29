AKP'li il başkanının neden darp edildiği ortaya çıktı. Taciz iddiası

AKP Çorum İl Başkanı Murat Günay'ı darp eden 3 muhtar tutuklanmıştı. Sanıkların aileleri taciz nedeniyle darbın gerçekleştiğini belirterek parti binası önünde eylem başlattı.

AKP'li il başkanının neden darp edildiği ortaya çıktı. Taciz iddiası

Odatv’de yer alan bilgilere göre, Çorum’da 3’ü muhtar toplam 5 kişinin AKP Çorum İl başkanı Murat Günay’a saldırı nedeniyle hapis cezası alması sonrası, sanık yakınları AK Parti Çorum il binası önünde eylem başlattı.

Muhtarların yakınları, AKP Çorum il başkanlığı önünde il başkanına 'istifa' çağrısı yaptılar.

TACİZ İDDİASI

Eylem başlatan aileler darp olayının bir taciz nedeniyle gerçekleştiğini iddia ettiler.

AKP İl Başkanı Murat Günay’ın muhtarlardan birinin kadın yakınına mesaj attığını, olayın bunun üzerine yaşandığını, Günay’ın bunun üzerini örtmek amacıyla yağma iddiasında bulunduğunu öne sürdüler.

Video da bir kadının "Murat Günay, muhtarlarından bir tanesinin amcasının kızına sarkıntılık yapıyor, amca kızı arıyor bu muhtarı, muhtar da arkadaşlarını arıyor. Ben olsam ben de çağırırım. Murat Günay’ı sıkıştırıyorlar, ‘Evet aradım’ diyor. ‘Arayamazsın, neden aradın’ diyor. Günay da 'O benim kardeşim' diyor. Muhtar da 'O benim kardeşim, senin nereden kardeşin' diyor, kavga ediyorlar. Kart olayı yalan." dediği duyuluyor.

ÇORUM'DA AKP'li YÖNETİCİLER PARTİYE GİREMİYOR

Aileler, AKP önünde eylem yapmaya başladıktan sonra, parti yöneticilerinin eylemlerin yapıldığı günlerde ve saatlerde, parti il binasına gelememeleri dikkat çekiyor. AKP'li yöneticiler eylemin olduğu saatlerde partiden uzak dururken, yine partide çalışan görevlilerin ise, eylemin sırasında partiyi kapattıkları gözlendi.

ÇIKANA KADAR DEVAM

Öte yandan aileler, yakınları cezaevinden çıkana kadar, AKP önünde eylemlerini sürdüreceklerini ifade ettiler.

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