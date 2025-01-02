AKP’li Şamil Tayyar, iktidarın Ahmet Türk tutarsızlığını açıkladı

DEM Partili Ahmet Türk, son yerel seçimde 3. kez Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Terör örgütü iddiası nedeniyle Türk, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alındı. Böylece Türk'ün yerine üçüncü kez kayyum atanmış oldu.

Ancak Cumhur İttifakı ortağı MHP’nin lideri Devlet Bahçeli, Ahmet Türk için, "Saygın bir Kürt ağası" ifadelerini kullandı.

DEM Partili Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan bugün MHP Lideri Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti. İkili yanında Ahmet Türk’ü de götürdü.

AKP’Li Şamil Tayyar ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda iktidarın Ahmet Türk politikasını sert bir dille eleştirdi.

“KAYYIM ATAMAYI GEREKTİREN TERÖR İLTİSAKI VARSA NASIL AKİL KİŞİ OLDU?"

Şamil Tayyar, Ahmet Türk yerine kayyum atanıp, daha sonra da AKP ve MHP tarafından terör sorunun çözümü için kilit isim olmasına anlam veremedi.

Bu işte bir tuhaflık olduğunu belirten Türk, “Kayyım atamayı gerektiren terör iltisakı varsa nasıl akil kişi oldu? İlkesel değil konjonktürel davranıldığında uzun vadede kimsenin kazandığını görmedik, bundan sonra da görmeyiz. Hatırlatalım” dedi.

Tayyar yaptığı paylaşımda şunları söyledi,

“DEM’li Mardin Belediyesine kayyım atadık.

Terör iltisaki nedeniyle Ahmet Türk’ün başkanlık görevine son verdik.

Aynı Türk, terör sorunun çözümü için akil kişi, trafiğin kilit ismi oldu.

Devletin zirvesinde dolaşıyor, tüm kapılar açılıyor.

Bu işte bir tuhaflık yok mu?

Devletin muteber saydığı akil kişi ise niye kayyım atadık?

Kayyım atamayı gerektiren terör iltisakı varsa nasıl akil kişi oldu?

İlkesel değil konjonktürel davranıldığında uzun vadede kimsenin kazandığını görmedik, bundan sonra da görmeyiz.

Hatırlatalım.”