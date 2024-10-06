AKP’li Şamil Tayyar isyan etti: Delil daha nasıl olsun?

Tayyar, daha önce de cinsel saldırı suçu bulunan zanlıların, Beyoğlu'nda sokak ortasında bir kadına cinsel saldırıda bulundukları görüntülerin ortaya çıkmasına rağmen serbest bırakılmasına tepki gösterdi. "Sosyal medyadaki linç kültürünü kabul etmem mümkün değil, mutlaka yasal denetime tabi tutulmalı. Ancak, tüm eksik yanlarına rağmen yargı üzerindeki en etkili denetim mekanizması," dedi.

Yaptığı açıklamada Tayyar, "Beyoğlu’nda bir kadına cinsel tacizde bulunan, neredeyse kalabalık ortasında tecavüze yeltenen iki sapık, çıkarıldıkları mahkemece önce serbest bırakılmış, sosyal medyadaki tepkiler üzerine tutuklanmış," ifadelerini kullandı.

“YARGI DELİLE BAKAR”

Tayyar şunları kaydetti:

-Bu karar değişikliği ilk değil, çok örnek var.

-Bunları tartışırken kimi vakit yargı camiasından şu tarz tepkiler yükselir:

-‘Emniyet operasyon yapıyor, çoğu kez dosyanın içi boş, yargı delile bakar.’ Eyvallah.

“DELİL DAHA NASIL OLSUN?”

-Saldırının an be an görüntüleri var. Delil daha nasıl olsun? O halde niye bırakıyorsunuz?

O vakit, ‘Efendim, isnat edilen suçlamanın yatarı yok, neden tutuklansın’ deniyor.

“DEMEK Kİ İSTENİRSE OLUYOR”

-Tepki olunca tutukladınız. Demek ki mevzuat uygun, istenirse oluyor.

-Bir süredir AK Parti’ye baskı yapılıyor, ‘sosyal medyadaki baskılar yargıyı olumsuz etkiliyor’ gerekçesiyle yeni yasa isteniyor.

“EN ETKİLİ DENETİM MEKANİZMASI”

-Sosyal medyadaki linç kültürünü kabul etmem mümkün değil, mutlaka yasal denetime tabi tutulmalı, ancak tüm eksik yanlarına rağmen yargı üzerindeki en etkili denetim mekanizması.

“ÜZÜLEREK SÖYLÜYORUM…”

Yargı da kendi muhasebesini yapsın.

Üzülerek söyleyim, hani sosyal çürüme diyoruz ya, yargıdaki çürüme ilk sırada yer alır.