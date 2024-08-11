AKP’li Şamil Tayyar’dan Erdoğan’a çağrı: Bu zulmü durdurun

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
AKP’li Şamil Tayyar’dan Erdoğan’a çağrı: Bu zulmü durdurun

Eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar, sokak hayvanlarının öldürülmesiyle ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi.

Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sahipsiz köpeklerin öldürülmesini öngören yasa nedeniyle ülkenin dört bir yanında köpek avı başlatıldığını belirtti ve Erdoğan'dan bu duruma müdahale etmesini istedi.

Şamil Tayyar, "Kanun böyle bir zulmü öngörmese de katil ruhlu kişileri harekete geçirdi. Allah rızası için bu zulmü durdurun" dedi.

X platformunda paylaşım yapan Tayyar, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Cumhurbaşkanım, ülkenin her köşesinde köpek avı başladı. Niğde, Bartın, Altındağ, Ahlat, Silivri gibi birçok yerde köpekler hiçbir kurala uyulmadan zalimce katlediliyor.

Zehirlenen köpeklerin can çekişen görüntüleri yürekleri parçalıyor. Hedef tahtası yapılıp 20 kurşunla bedeni delik deşik edilen köpeğin görüntüsü karşısında ağlamamak mümkün değil. Kafası kesilip parçaları torbayla çöplüğe atılan köpekler karşısında kelimeler kifayetsiz kalıyor. Daha niceleri var.

Yüreğim kaldırmadığı için görüntülere yer vermedim. Kanun böyle bir zulmü öngörmese de katil ruhlu kişileri harekete geçirdi. Allah rızası için bu zulmü durdurun. Bir sözünüz yeter."

samil-tayyar.jpg

İlgili Haberler
Sokak köpeğine eziyet eden şahıs serbest bırakıldı
Beyşehir'de sokak köpeğinin saldırısına uğrayan kadın yaralandı
Beyşehir'de sokak köpeğinin saldırısına uğrayan kadın yaralandı
Son Haberler
Arazi kavgasında kardeşini öldürdü Yaşam
Arazi kavgasında kardeşini öldürdü
Hacıosmanoğlu açıkladı hakemler havalara uçtu Spor
Hacıosmanoğlu açıkladı hakemler havalara uçtu
Alkollü sürücü otomobiliyle viyadüğe uçtu: 3 yaralı Gündem
Alkollü sürücü otomobiliyle viyadüğe uçtu: 3 yaralı
Serap Paköz’ün son hali gündem oldu. Eleştirilere böyle isyan etti Magazin
Serap Paköz’ün son hali gündem oldu. Eleştirilere böyle isyan etti
İngiltere'de nefret ve bölünme tırmanıyor. Keir Starmer ve İşçi Partisi'nin en zor sınavı Dünya
İngiltere'de nefret ve bölünme tırmanıyor. Keir Starmer ve İşçi Partisi'nin en zor sınavı
Hande Yener giyimini eleştirenlere ateş püskürdü Magazin
Hande Yener giyimini eleştirenlere ateş püskürdü
Pazar günü gezme planları olanlar dikkat! Fırtına uyarısı yapıldı. 12 ile sağanak geliyor Gündem
Pazar günü gezme planları olanlar dikkat! Fırtına uyarısı yapıldı. 12 ile sağanak geliyor