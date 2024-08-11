AKP’li Şamil Tayyar’dan Erdoğan’a çağrı: Bu zulmü durdurun

Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sahipsiz köpeklerin öldürülmesini öngören yasa nedeniyle ülkenin dört bir yanında köpek avı başlatıldığını belirtti ve Erdoğan'dan bu duruma müdahale etmesini istedi.

Şamil Tayyar, "Kanun böyle bir zulmü öngörmese de katil ruhlu kişileri harekete geçirdi. Allah rızası için bu zulmü durdurun" dedi.

X platformunda paylaşım yapan Tayyar, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Cumhurbaşkanım, ülkenin her köşesinde köpek avı başladı. Niğde, Bartın, Altındağ, Ahlat, Silivri gibi birçok yerde köpekler hiçbir kurala uyulmadan zalimce katlediliyor.

Zehirlenen köpeklerin can çekişen görüntüleri yürekleri parçalıyor. Hedef tahtası yapılıp 20 kurşunla bedeni delik deşik edilen köpeğin görüntüsü karşısında ağlamamak mümkün değil. Kafası kesilip parçaları torbayla çöplüğe atılan köpekler karşısında kelimeler kifayetsiz kalıyor. Daha niceleri var.

Yüreğim kaldırmadığı için görüntülere yer vermedim. Kanun böyle bir zulmü öngörmese de katil ruhlu kişileri harekete geçirdi. Allah rızası için bu zulmü durdurun. Bir sözünüz yeter."