AKP'nin İstanbul formülü ortaya çıktı. Erdoğan özel önem gösteriyor

Yerel seçimlerde son düzlüğe girilirken il ve ilçe belediye başkan adayları belli olmaya başladı. AKP’de Erdoğan’ın özel önem gösterdiği İstanbul için sessizlik devam ederken adaylık için flaş bir ismin adı öne çıktı.

AKP'nin İstanbul formülü ortaya çıktı. Erdoğan özel önem gösteriyor

Yerel seçimlere geri sayım başladı.

Seçimlerde son düzlüğe girilirken partiler il ve ilçe belediye başkan adaylarını açıklamaya başladı.

CHP’nin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak açıklanan Ekrem İmamoğlu’nun karşısına AKP’den kimin çıkacağı ise henüz belli değil.

PARTİ KULİSLERİNDEN SIZDI

Odatv’den Talha Özmen’in AKP kulislerinden edindiği bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul için bu seçimde oldukça hassas.

erdogan1.jpgAnketler ile doğru ismin belirlenmeye çalışıldığı seçim için öne çıkan isimler de var.

Eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum gibi isimlerin yanı sıra bir kişi daha anketlerde yer almaya hazırlanıyor.

“ANKETLERE ADI EKLENSİN”

AKP Genel Merkezi’nde anket hareketliliği devam ederken, bir ismin daha listeye eklenmesi istendi.

Kulislerden edinilen bilgiye göre, 2004-2018 yıllarında 3 dönem İstanbul, Fatih Belediye Başkanlığı yapan Mustafa Demir’in ismi de öne çıkmaya başladı.

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2023 Genel Seçimleri’nde AKP’den İstanbul Milletvekili olarak seçilen Demir, şu anda AKP Yerel Yönetimler Başkan Yardımcılığı görevini yürütmekte.

Diyarbakırlı ismin İstanbul adaylığı için adının sayıklanması ise partide “Kadir Abi” formülünü hatırlattı.

“KADİR ABİ” FORMÜLÜ

Edinilen bilgiye göre, parti içinde yapılan çalışmalarda 2019 seçimlerinde özellikle Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlıklarının neden kaybedildiği analizi öne çıkıyor.

Öte yandan büyükşehirlerde ilçe belediyesi deneyimi olan başkanların daha çok seçim kazandığı tespiti yapıldı.

İstanbul’da 2004-2017 yıllarında büyükşehir belediye başkanlığı yapmış olan Kadir Topbaş da Mustafa Demir gibi ilçe belediye başkanlığından geliyordu.

1999-2004 yıllarında Beyoğlu Belediye Başkanlığı yapan Topbaş, 2004 yerel seçimlerinde Ali Müfit Gürtuna’dan İBB Başkanlığı koltuğunu devraldı.

MUSTAFA DEMİR KİMDİR

Kahramanmaraş’ta Orta ve Lise öğrenimini tamamladı. İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden mezun oldu. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Ana Bilim Dalı Kent Çalışmaları ve Yönetimi yüksek lisans programını tamamladı.

2004-2018 yılları arasında 3 dönem Fatih Belediye Başkanlığı yaptı. Ayrıca dönemsel olarak Haliç Belediyeler Birliği Başkanlığını yürüttü. 2013-2016 yılları arasında Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Ortadoğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. 2001 yılında AKP İl Kurucu Üyesi, 2003 yılında AKP İstanbul İl Başkanlığında Halkla İlişkilerden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu.

2018-2023 yılları arasında 27. Dönem AKP İstanbul Milletvekili olarak AKP Yerel Yönetimler Başkan Yardımcılığı, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma, Turizm Komisyonu Üyeliği ve Türkiye–Slovakya Dostluk Gurubu Başkanlığı görevlerini yürüttü.

14 Mayıs 2023’te 28. Dönem AKP İstanbul Milletvekili olarak seçildi.

İngilizce bilen Demir, evli ve 2 çocuk babasıdır.

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