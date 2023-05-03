AKP'nin kalesinde Erdoğan'a büyük şok! Ordu'da Kılıçdaroğlu'na sevgi seli

Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu kurmayları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ile birlikte Ordu’da vatandaşlara hitap ediyor. Kılıçdaroğlu, Yavaş ve İmamoğlu’nun Ordu mitingine ilgi oldukça yoğun.

AKP'nin kalesinde Erdoğan'a büyük şok! Ordu'da Kılıçdaroğlu'na sevgi seli

Türkiye 14 Mayıs'ta 28. Dönem Milletvekili ve Cumhurbaşkanı Seçimi için sandık başına gidecek. Siyaset arenasında yarış hız kazanırken Türkiye'nin dört bir yanında siyasi parti liderler ve partilerin öne çıkan isimleri mitingler düzenliyor.

Seçim gününe kadar yurdun neredeyse tamamını ziyaret edecek olan Kemal Kılıçdaroğu bugün Sinop'un Boyabat ilçesinde yurttaşlara seslenmesinin ardından Millet Buluşması için Ordu'ya geçti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı ve Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş Ordu’ya Bursa’da katıldığı mitingin ardından geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ise Adıyaman’ın Kahta ilçesinde gerçekleştirdiği mitingin ardından Ordu’ya geldi.

KILIÇDAROĞLU’NA SEVGİ SELİ

Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile kurmaylarını Ordu’da coşkulu bir kalabalık karşıladı. Ordulu vatandaşlar, Kılıçdaroğlu’nu sloganlar eşliğinde karşılarken, Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen miting alanı hıncahınç doldu.

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ORDU 2018 SEÇİM SONUÇLARI

Ordu’da 2018 yılında gerçekleştirilen son genel seçimlerde Cumhur İttifakı yüzde 65.6 oranında oy alırken, Millet İttifakı 32.4 oranında oy aldı.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde ise Ordu’nun yüzde 65.1’i Erdoğan’ı tercih ederken, Muharrem İnce yüzde 26 oranında oy aldı.

Partilerin oy oranı ise sırasıyla şöyle oldu: AKP (48.8), CHP (22.7), MHP (16.9), İYİ Parti (8.5), HDP (1.4), Diğer (1.8)

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